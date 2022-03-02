台北市傳統藝術季 「粉墨春秋」展現戲曲能量

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由台北市立國樂團主辦的「台北市傳統藝術季」今年邁入第35屆，11日起登場，將持續至6月12日，共有27套30場演出，涵蓋歌、樂、劇等不同傳統藝術表演形式及團隊，也是北市上半年內容最豐富的系列性藝文饗宴。（台北市立國樂團提供）中央社 111年3月2日

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（中央社台北2日電）由台北市立國樂團主辦的「台北市傳統藝術季」邁入第35屆，今年以「粉墨春秋」音樂會作為開幕，北市國邀約京劇、豫劇、歌仔戲、北管與客家戲名角演出各自劇種經典選粹，再添國樂團的文化厚度。

策劃「粉墨春秋」音樂會的文化評論人林谷芳今天表示，這場音樂會的主角之一是指揮瞿春泉，「目前放眼華文世界，最擅長戲曲音樂的指揮就是瞿春泉，對於國樂團來說，戲曲有著非常多的藝術核心與精神，可以增添國樂團演奏的基底。」

林谷芳表示，這次邀請到京劇的曹復永、豫劇的王海玲、歌仔戲的唐美雲、亂彈戲的邱婷及客家戲的李文勳，「這些都是老朋友，一通電話都願意相挺。」林谷芳說：「戲曲以演員為核心的表演藝術持續不變，這也正是戲曲最為動人之處。希望透過這些台前主角加上國樂團，帶給樂迷多樣的國樂體驗。」

今年傳統藝術季節目還包括TCO劇院將與全民大劇團聯手，推出「大畫昭君～觀落雁」音樂劇，由吳瑞呈指揮北市國共同演出，劇情以時空穿越劇手法，描述4大美人之一王昭君遠嫁匈奴的故事。「東亞箏峰」音樂會邀請國際指揮家葉和中以及東亞箏樂的翹楚李知玲、芭珊谷．欽巴特與台灣箏樂家樊慰慈、陳伊瑜同台飆樂。

「莊周夢」音樂會邀請指揮家許瀞心與3名北市國首席陳慧君、鄭聞欣、邱應欽攜手演出。閉幕音樂會「弓舞弦歌」由長期旅居香港的台灣胡琴名家霍世潔擔綱演出大型胡琴協奏曲「科拉沁草原的傳說」；榮獲「庫柏國際小提琴比賽」首獎的魏靖儀也將首次與北市國合作演出，挑戰東方風格的小提琴協奏曲。

目前北市國首席指揮瞿春泉約滿之後，已經被北市國聘為榮譽指揮兼藝術顧問，北市國團長陳鄭港表示，非常感謝瞿春泉過去多年來對北市國所做的貢獻，未來也希望瞿春泉可以繼續協助北市國。

陳鄭港表示，北市國首席指揮遴選已經展開，目前都是透過推薦方式，推薦途徑包括團長、團員以及參與遴選委員會的學者專家，未來將有數名候選人與北市國展開合作，最終選出首席指揮。

今年的傳藝季將從3月11日起至6月12日止，共有27套30場演出，涵蓋歌、樂、劇不同的傳藝表演形式及團隊，也是台北市上半年內容最豐富的系列性藝文饗宴。（編輯：張雅淨）1110302