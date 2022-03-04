「秘術之所」展英國藝術家造密室 大玩空間可能

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英國藝術家鄧肯．蒙特弗（Duncan Mountford）2013年起在台北藝術大學擔任客座教授，近期在台北當代藝術館親手布置特展「秘術之所」，大玩空間可能。（台北當代藝術館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月4日

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（中央社記者王寶兒台北4日電）在一個展間內分隔出6間小房間，從6個房間中，又各自打造6個幽暗的微型密室，英國藝術家蒙特弗親手布置「秘術之所」展覽，大玩空間可能，展覽即起於台北當代藝術館登場。

鄧肯．蒙特弗（Duncan Mountford）在1972年至1976年先後於英國利物浦和考文垂攻讀美術專業，1993年至1994年則於溫徹斯特藝術學院主修雕塑碩士，2004年取得諾丁漢特倫特大學博士學位。他在2013年起於國立台北藝術大學擔任客座教授。

台北當代藝術館今天舉行「秘術之所」展覽開幕記者會。館長駱麗真表示，「秘術之所」展間中有6個看似很小的房間，容納蒙特弗生活在英國的經驗及他對軍事建築、地景的想法。她也提及，「這展覽大概是開館以來數一數二藝術家勞動力花費非常多的，展間工作幾乎是他親力而為。」

實際遊走在「秘術之所」展覽，目光所及之處幾乎是一片漆黑，搭配微弱的白色燈光，更添神祕氣息。走進6間小房間中，人們可以透過玻璃「偷窺」微型密室，每個密室擺設並不相同，分別有迷你坦克、戲偶、軍事建築等。

蒙特弗表示，6個空間其實都涵蓋不同意象，密室裡頭的物品多來自他的所見所聞和感受，有些是來自他的遙遠兒時記憶，有些則是來自他在台灣生活的感受，看似無關聯，但其實隱含一些軌跡。

「我喜歡觀眾不只是呆呆地站著看展，而是自己去挖掘它的涵義。」蒙特弗說，雖然展覽是以他的見聞出發，但他希望每人在看展後，蒐集展間中的蛛絲馬跡，用自己的方式詮釋這檔展覽。

「秘術之所」展覽即日起在台北當代藝術館展出至4月10日。（編輯：陳政偉）11110304