中台灣社造藝文博覽會登場 李永得盼吸引青年回鄉

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2022中台灣社造藝文博覽會5日登場，文化部長李永得（左4）表示，文化部作為社營主管機關，不只執行政府政策，未來也希望在建立良好成果基礎下，朝向地方創生和母語社區2個方向發展，凝聚認同，也吸引青年回鄉發展。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年3月5日

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）2022中台灣社造藝文博覽會今天在彰化生活美學館登場；文化部長李永得致詞時說，在社區營造成果豐碩基礎下，文化部將朝地方創生和母語社區發展，凝聚認同，也吸引青年回鄉。

2022中台灣社造藝文博覽會今天起在國立彰化生活美學館一連舉行2天，李永得、民進黨立委黃秀芳等人出席開幕活動。

李永得說，過去在政府、社區協力合作下，社造結果豐碩，也凝聚社區民眾向心力，社區民眾勇敢參與社區事務，為社區發聲，爭取地方該有權益，都有很好的成果，文化部作為社營主管機關，不只執行政府政策，未來也希望在建立良好成果基礎下，朝向地方創生和母語社區2個方向發展，凝聚認同，也吸引青年回鄉發展。

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國立彰化生活美學館指出，中台灣社造藝文博覽會集結中部4縣市社區特色、中台灣43個社造單位，帶來17場接力展演，其中包括音樂藝術展演、數位科技體驗、大吉大利市集及文創DIY體驗、故事好讀體驗等活動，內容多元豐富，共同展現社區營造蓬勃能量，看見台灣軟實力。

在藝文博覽會會場中，也特別設置重建賽德克家屋展區，邀請民眾以虛擬實境等互動數位科技，親臨賽德克族傳統家屋，參與家屋構築及體驗族人生活日常，並隨著聖鳥一同飛越族人的生活場域，重現賽德克族的起源傳說。（編輯：卞金峰）1110305