首屆台灣原創匯松菸登場 集結175個圖像品牌

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首屆「台灣原創匯」活動5日起一連兩天在台北松山文創園區登場，現場聚集超過170個台灣原創圖像品牌，涵蓋插畫、漫畫、動畫、音樂等不同領域創作者，晚間還將舉辦交流之夜。中央社記者王寶兒攝 111年3月5日

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（中央社記者王寶兒台北5日電）為促進原創品牌交流，首屆「台灣原創匯」活動今天在松山文創園區登場，現場集結175個台灣原創圖像品牌，白天擺攤，晚上則有交流之夜，如大型圖像創作者派對。

首屆「台灣原創匯」由台灣角色品牌授權協會及CWT同人誌數位有限公司共同主辦。

台灣角色品牌授權協會秘書長彭愛萍今天接受中央社記者訪問表示，角協過去致力推動台灣IP到海外參展，例如日本授權展、上海授權展等，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，多僅能利用遠距參加。因而與長期舉行同人誌活動的CWT合作，希望在國內持續推動原創IP發展。

彭愛萍認為，過去赴海外參展時，會發現每國都格外保護在地原創內容，台灣原創內容也應集結起來，不再單打獨鬥。

首屆「台灣原創匯」共200攤，匯聚175個原創品牌，涵蓋插畫、漫畫、動畫、音樂等不同領域的創作者。

例如以分享冷知識聞名的圖文粉絲專頁「怪奇事務所」、插畫家H.H先生筆下的「美美」、國立歷史博物館以文物發展的虛擬角色「酷獸」等今天都現身展場，除販售文創商品，也能親身介紹角色故事。

彭愛萍說，每個品牌不論大小，都有自己的粉絲群，這些能量匯聚在一起就能帶來攤位人流。

IP經濟夯，圖像授權尤為趨勢，例如人們生活時常可見的Hello Kitty、迪士尼圖像等周邊文創，就是應用圖像IP的最佳例子。首屆「台灣原創匯」活動在定位上，除讓業界交流，也希望能促進媒合機會。

彭愛萍表示，主辦方開展前就邀請不同廠商觀摩，「台灣原創匯」活動目前預計朝年年舉行的方向前進，明年也將視首屆成果更為精細安排活動細節。

首屆「台灣原創匯」活動即日起於松山文創園區5號倉庫展出至6日。（編輯：陳政偉）1110305