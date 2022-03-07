捕捉在地魅力 高中生國際交流攝影節開放徵件

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（中央社記者王寶兒台北7日電）日本北海道東川町政府主辦的「高中生國際交流攝影節」今年邁入第8屆，廣向擁有友好交流往來的地方徵件，其中包含台灣，即起以「在地魅力」為主題，開放台灣高中生投稿。

東川町在1985年6月發表「寫真之町」宣言，宣布「透過國際交流和攝影文化，將東川建設成為自然與文化和諧共存，充滿生機活力的國際化城鎮」，往後便舉辦系列多元的攝影交流活動，2015年開始舉行的「高中生國際交流攝影節」就是其一。

「高中生國際交流攝影節」在台協辦單位「新高通顧問」說明，東川町政府期盼發揮攝影文化中心的功能，透過攝影文化連結世界各地的人們，並期許下個世代未來的全球高中（職）生能透過攝影文化展開對話，擴大友誼橋梁，進而促成世界永久和平。

東川町政府同時向擁有友好交流往來的國家或地區學校徵集作品，並以此為單位評選，通過初賽的學校，將代表國家或地區受邀，赴東川町參加決賽，透過攝影交流促進彼此友情發展。

今年徵件主題為「在地魅力」，徵件結束後，將在5月下旬展開評選，並在6月上旬於官網公布通過初選的學校，決賽預計在8月舉行。

新高通顧問補充，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，決賽方式可能也將因此變更。

第8屆「高中生國際交流攝影節」初賽徵件即日起到4月20日下午4時，開放全台高中（職）生同時投稿至日本事務局（kouryu@town.higashikawa.hokkaido.jp）及台灣事務局（higashikawaphoto@gmail.com）。（編輯：張雅淨）1110307