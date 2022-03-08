雲門舞集重啟國際巡演 「十三聲」遠征美國

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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）歷經疫情衝擊，雲門舞集今年推出新作「霞」，也將重啟國際巡演，以「十三聲」赴美演出。藝術總監鄭宗龍表示，希望今年規劃國內外演出行程共107場次可以達標，為舞團收支帶來平衡。

鄭宗龍今天在記者會上表示，近2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響及國際巡演停擺，今年下半年雲門舞集在國內除了推出新作外，也將重啟台灣死忠觀眾引頸期待的大型戶外公演。

鄭宗龍說，即將推出的新作「霞」以日本爵士音樂家清水靖晃用薩克斯風詮釋的巴赫「無伴奏大提琴組曲」中，發展出2組不同舞者演出的節目。

鄭宗龍不諱言工作過程相當痛苦，因為疫情影響，他有時間與舞者一對一慢慢工作，「舞者分享的內心世界有的悲傷、有的尷尬、有的黑暗，整齣舞作就像是看到人的內心世界積累很多情緒，希望將那些情緒折射出來，就像一道光照亮它。」

這次為了「霞」，雲門舞集邀來葛萊美得主馬塞洛．阿內茲（Marcelo Anez）打造獨特音場，目前阿內茲已經抵台進行隔離。在先前遠端工作時，阿內茲請舞者各自錄下屬於自己的環境音，這些音檔包括「房間的寧靜聲」、「麻將聲」、「庭院聲」等，都將為舞作塑造更多藝術性格。

在國外演出部分，鄭宗龍將帶著作品「十三聲」遠征2度延期包含美國芝加哥、華盛頓特區（甘迺迪中心）、休士頓、史丹佛、柏克萊等地巡演。鄭宗龍說，國際巡演是舞團收入之一，但出國巡演就是內心忐忑，很擔心團員染疫無法平安，希望疫情快快過去，早日恢復正常。

鄭宗龍表示，疫情加速了世界變化，也刺激雲門不論是在舞團創作、劇場策展及舞蹈推廣等面向做了許多新的嘗試與轉變。雲門舞集將推出「十三聲」舞作電影，以平常劇場觀眾「看不到的角度」及「隨舞者呼吸」的運鏡，拍攝獨樹一格的舞作電影，預計今年將由金革唱片發行出版。

另外今年6月舞團也將接續去年未完成的巡演，安排「十三聲」落地屏東、苗北、員林及雲林4城演出。

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雲門劇場今年推進「來雲門」系列，也希望大家到雲門劇場不只來看舞看表演，而是可以跟著劇場一起生活、一起奔跑、一起大笑。雲門劇場經理陳汗青表示，這次將打造雲門劇場全日型迷你藝術節「來雲門嘻哈」與「來雲門搖滾」，讓大家感受雲門劇場的多變魅力。

去年底上任雲門劇場經理，陳汗青說，雲門的建築外觀看起來很優雅，但他認為這座劇場其實有很多隱形的古怪性格，可以讓大家盡情探索。陳汗青說，希望未來能透過不同形式的展演規劃，讓觀眾看到更多有趣的面向，讓雲門劇場成為大家生活的一部分。（編輯：張雅淨）1110308