馬祖國際藝術島造訪人次破萬 週末延長觀展時間

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（中央社記者王寶兒台北9日電）馬祖國際藝術島2月開幕至今不到一個月，登島造訪展區人次已破萬，旅宿業也紛紛滿團。因應活動高人氣，文總及連江縣政府今天宣布，本週末起的週末觀展時間將延長1小時。

馬祖國際藝術島透過臉書粉絲專頁公告，每日觀展時間均於上午10時開始，原僅至下午4時止，本週末起的週六、日觀展時間延長1小時至下午5時。

不只旅宿業滿團可看出馬祖國際藝術島的高人氣，主辦方為介紹展區印製的「島嶼釀」護照，多個發送點均被索取一空。

中華文化總會今天透過新聞稿表示，目前已緊急加印，追加送貨至各索取點，包含南竿機場、福澳碼頭、南竿民俗文物館、南竿遊客中心、北竿機場及白沙港碼頭，數量有限，取完為止。

文總指出，預計在19日至20日前往馬祖的旅客，可把握南竿島上的2場藝文活動，包含桃園市敦青舞蹈團帶來的「軍民一家．桃園眷村情」演出以及馬祖角力隊「對摔」紀錄片放映會。

針對無緣在展期間前往馬祖參訪的民眾，13日將由總策劃吳漢中及其他策展人舉行「馬祖國際藝術島策展人分享會」，分享在馬祖的策展秘辛，帶領民眾一窺馬祖國際藝術島風采。

「馬祖國際藝術島策展人分享會」將在13日下午2時於文化總會舉行，名額限量50人，報名可洽馬祖國際藝術島臉書專頁。（編輯：張雅淨）1110309