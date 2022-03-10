噶瑪蘭香蕉絲文化風情開展 剪綵用菜刀斬香蕉株片

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「絲絲入筘—噶瑪蘭香蕉絲文化風情」特展10日在豐濱鄉新社部落舉行開幕典禮，主辦單位特別安排來賓用菜刀斬斷長條狀的香蕉株片，作為開幕剪綵儀式，十分有趣又有意義。中央社記者李先鳳攝 111年3月10日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）「絲絲入筘—噶瑪蘭香蕉絲文化風情」展今天在豐濱鄉新社部落舉行開幕典禮，主辦單位特別安排來賓用菜刀斬長條狀的香蕉株片，當作開幕剪綵，朵朵香蕉絲花還可帶回家做紀念。

噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝自1960年代以來，歷經半個世紀，從早期式微而文化斷層，一點一滴透過耆老記憶慢慢復振，到現在成為文化產業帶來經濟收入，也隨著復名運動找回噶瑪蘭族的族群認同。

花蓮縣噶瑪蘭族發展協會理事長潘朝成致詞表示，1968年花東海岸公路通車後，隨著現代生活物質進入部落，香蕉絲編織文化逐漸式微，1980年代香蕉絲編織工藝已然斷層，隨著噶瑪蘭族在2002年12月25日復名，部落耆老們開始重拾傳統編織記憶；如今大多數長輩已離開人世，令人心痛。

此活動因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延宕，希望透過展覽讓年輕一代更重視傳統文化。取名「絲絲入筘」，筘是織布機上的一種機件，傳達工藝精神。

去年榮獲文化部重要傳統工藝「噶瑪蘭族 ni tenunan tu benina 香蕉絲織布工藝」保存者，被稱為「人間國寶」的嚴玉英出席活動，高齡84歲的她接受媒體訪問表示，很小的時候就看到媽媽用香蕉絲織布做書包，自己62歲才從頭學習香蕉絲工藝，希望能將此手藝傳授給更多年輕人。

新社部落工藝師偕淑月表示，2011年台灣大學人類學系教授胡家瑜帶來有關噶瑪蘭族女子禮裙的照片，照片中是1880年代馬偕傳道師在宜蘭取得的噶瑪蘭族織品，約有20種織紋，她經數年的研究完成重織，而且把此織紋技法傳給其他工藝師，也成為現今族服上的織紋。

花蓮縣文化局表示，「失而復得」的香蕉絲文化不但看見噶瑪蘭族人文風情，同時也反映了時代情境與歷史正義。透過展覽意象、紀錄片、重織、人間國寶等展示，描述深刻的香蕉絲工藝文化復振，並鋪陳噶瑪蘭族的歷史、遷徙、文化、智慧、情感、工藝、在地產品、文創品等，將斷裂20年的香蕉絲工藝重新連結。

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族人創設的「新社香蕉絲工坊」發展台灣獨一無二的香蕉絲編織文化，於2015年香蕉絲編織工藝被登錄為花蓮縣文化資產傳統工藝類；2017年取得噶瑪蘭族木雕圖紋、香蕉絲織布工藝、除瘟祭樂舞、女子禮裙等4項「原住民族傳統智慧創作專用權」。2019年花蓮縣噶瑪蘭族發展協會獲花蓮縣文化薪傳獎，這也是文化薪傳獎首次頒給的團體。

由花蓮縣文化局主辦、花蓮縣噶瑪蘭族發展協會承辦，展覽地點在豐濱鄉新社部落「噶瑪蘭文化展示中心」，展期自3月10日至4月25日止。（編輯：謝雅竹）1110310

噶瑪蘭族ni tenunan tu benina香蕉絲織布獲文化部登錄為原住民族重要傳統工藝，其保存者嚴玉英10日到花蓮縣豐濱鄉新社部落出席「絲絲入筘—噶瑪蘭香蕉絲文化風情」特展開幕，親自介紹香蕉絲製作過程。中央社記者李先鳳攝 111年3月10日