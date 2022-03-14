戰爭時文物如何疏散 故宮3個月內擬對策7月推演

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（中央社記者王寶兒台北14日電）俄羅斯揮軍烏克蘭，當地博物館與文物館也受波及。國立故宮博物院擁有近70萬件文物，多名立委今天建議故宮針對戰爭思考對策，故宮預計未來3個月研擬方案，7月推演。

故宮院長吳密察赴立法院教育及文化委員會報告業務並備質詢。民進黨籍立委吳思瑤表示，烏克蘭最大的利沃夫博物館擁有1萬多件藏品，包含阿克提卡市地方歷史博物館、伊萬基夫歷史博物館、哈爾科夫藝術博物館建築物也被戰火破壞，文資保留不易，故宮應思考相關對策。

民進黨籍立委張廖萬堅指出，根據「國立故宮博物院災害緊急應變作業要點」第9條，已規範實施文物搶救時機包含發放空襲警報時，且故宮應不定時動員測試搶救文物訓練。

無黨籍立委黃國書表示，同一作業要點第15條指出，文物搶救步驟包含開櫃、取出文物或裝箱，再來要運送文物至安全暫存點，是否已有確切「安全暫存點」。

國民黨籍立委萬美玲表示，除文物以外，也要確保擁有專業知識的故宮人力，是否足夠撤退文物。

吳密察表示，故宮曾針對不同緊急應變實施多次演習，最近一次為今年1月消防演練，但並非針對戰爭或空襲的演練。且據他所知，故宮來台後從未做過相關準備。

吳密察表示，故宮文物69萬多件，若演練時要真正將文物打包裝箱，茲事體大，需如何分級模擬打包、撤退，未來3個月將研擬對策。

至於安全暫存點，吳密察說，物品疏散有各式各樣的防禦方法，「腦海中其實沒有這樣的地方。有安全的地方，但是否符合文物要求的環境？我們是不知道的」，預計未來3個月也將和國家安全單位了解相關地點。

吳密察向媒體表示，故宮預計3個月內組成戰爭演習相關小組，預計7月推盤模擬演練。（編輯：管中維）1110314