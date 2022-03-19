南投草鞋墩雅舍登錄為歷史建築 擬重現林業風華

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）草屯鎮日治時期木造宿舍「草鞋墩雅舍」已有80多年歷史，具日式特殊建築技術及文化，南投縣政府公告為全縣第45個歷史建築，管理單位林務局將作為台灣林業文化展示場地。

南投縣政府文化局文化資產科今天發布新聞稿表示，3月15日依據文化資產保存法第18條規定，公告位於草屯鎮中正路579-3號及579-4號的日治時期宿舍「草鞋墩雅舍」為全縣第45個、草屯鎮第7個歷史建築。

南投縣文化局指出，這棟建築物已有80多年歷史，曾作為行政院農業委員會林務局員工宿舍，建築特色為日式雨淋板蓋、黑色甕根瓦，外觀及牆堵保存狀況尚良好，呈現日式特殊建築技術及文化，值得保存維護。

文化資產科表示，這次公告的「草鞋墩雅舍」因林務局未繼續使用作為員工宿舍，原計畫拆屋還地於縣府，但依文化資產保存法第15條規定，公有建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾50年者，處分前應先由主管機關進行文化資產價值評估。

透過文化局文資審議制度，留下這棟珍貴且美麗的木造建築物，於109年5月27日第1屆第5次有形文化資產審議會決議通過為歷史建築，管理機關原本擬由林務局移給縣府，但因土地分割及撥用、林務局提出不同意見、承辦人員變動等問題，延宕至今才公告。

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南投縣文化局長林榮森表示，文化資產是地方文化發展重要軟實力，南投縣目前已登錄17個古蹟、44個歷史建築，「草鞋墩雅舍」為全縣第45個歷史建築，縣府將持續努力保存守護南投珍貴的歷史記憶。

林榮森指出，「草鞋墩雅舍」周圍一半面積是草坪，前面毗鄰草屯戶政事務所，後方為地政事務所，附近有國立台灣工藝研究發展中心、南開科技大學、南投縣立旭光高中，且道路交通便利，管理單位林務局未來將作為台灣林業文化展示場地，重現歷史風華。（編輯：戴光育）1110319