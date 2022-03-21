台灣漆藝故事多 紀錄片捕捉輝煌年代

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「蓬萊塗」漆藝品曾為日本遊客訪台回國時的人氣伴手禮，漆藝家陳清輝在紀錄片「磨顯傳心」中表示，包括香蕉、原住民族等都是台灣「蓬萊塗」的的代表性圖騰。（精實文創提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月21日

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（中央社記者王寶兒台北21日電）珍珠奶茶近年在日本颳起流行風潮，早年台灣獨特的「蓬萊塗」漆藝品也曾風靡日本。紀錄片「磨顯傳心」以已故漆藝家陳火慶及後代漆藝家為主角，敘說台灣漆藝品的輝煌年代。

「蓬萊塗」漆藝品開創源於日本漆藝家山中公，他將所觀察到的台灣風俗民情融入漆藝品，例如香蕉、鳳梨、原住民族都成為裝飾元素，推出後大受歡迎，也保留了台灣日治時期的庶民風景。

山中公於1916年開設「山中美術工藝漆器製造所」，陳火慶13歲時入所當學徒，5年後出師，一生鑽研漆藝文化，曾獲得教育部頒發的民族藝術傳統工藝類漆器薪傳獎。

陳火慶的職人精神延續後代，包含現年86歲的兒子陳清輝、第三代傳人陳玉嘉現今仍為漆藝傳承四處授課。陳玉嘉的女兒張齊方原從事金屬珠寶工藝相關工作，但眼見母親、祖父的努力，便發起紀錄片「磨顯傳心」製作，希望保存阿祖世代流傳至今的職人精神，並敘說台灣漆藝品熱銷海外的輝煌年代。

張齊方表示，「磨顯傳心」命名想法，源自於漆器製作過程中最單調、無聊、磨人的「研磨」工序，但不斷反覆的動作，考驗的正是漆藝師的耐心、細心、專注度跟持久力。

漆藝家陳清輝（圖）在紀錄片「磨顯傳心」中接受訪問，提及父親、已故漆藝家陳火慶的事蹟，可說如數家珍。（精實文創提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月21日

「磨顯傳心」紀錄片共分上、下集，除訪問陳清輝、陳玉嘉外，也訪問前國立故宮博物院院長馮明珠及豐原漆藝館館長黃成中，挖掘陳火慶擔任故宮漆器修復師的故事，並從黃成中口中一探陳清輝現今於豐原漆藝館授課的契機。

陳清輝表示，身為陳火慶的子孫，會將陳火慶對漆藝的精神繼續傳承下去，只要任何人對學天然漆有興趣，他都很樂意教授。

除透過紀錄片敘說漆藝家族的故事，張齊方表示，今年5月將舉辦陳清輝傳習展，也希望今年陳清輝、陳玉嘉能北上開課。

紀錄片「磨顯傳心」即日起在YouTube「欣德漆藝」頻道及台中豐原漆藝館播放；「蓬萊風華.清雅蘊輝－陳清輝漆藝傳習師生展」將在5月6日至17日於高雄市中正文化中心展出。（編輯：張雅淨）1110321