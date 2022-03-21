更多編輯台推薦新聞：
阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願
政治

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況
國際

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況

華燈初上成台灣文化研究教材 印度大學生也愛看
娛樂

華燈初上成台灣文化研究教材 印度大學生也愛看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國東方航空墜機無外籍旅客 一人臨時退票逃過一劫
首頁 / 文化

台灣漆藝故事多 紀錄片捕捉輝煌年代

2022/3/21 21:27（3/21 22:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「蓬萊塗」漆藝品曾為日本遊客訪台回國時的人氣伴手禮，漆藝家陳清輝在紀錄片「磨顯傳心」中表示，包括香蕉、原住民族等都是台灣「蓬萊塗」的的代表性圖騰。（精實文創提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月21日
「蓬萊塗」漆藝品曾為日本遊客訪台回國時的人氣伴手禮，漆藝家陳清輝在紀錄片「磨顯傳心」中表示，包括香蕉、原住民族等都是台灣「蓬萊塗」的的代表性圖騰。（精實文創提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北21日電）珍珠奶茶近年在日本颳起流行風潮，早年台灣獨特的「蓬萊塗」漆藝品也曾風靡日本。紀錄片「磨顯傳心」以已故漆藝家陳火慶及後代漆藝家為主角，敘說台灣漆藝品的輝煌年代。

「蓬萊塗」漆藝品開創源於日本漆藝家山中公，他將所觀察到的台灣風俗民情融入漆藝品，例如香蕉、鳳梨、原住民族都成為裝飾元素，推出後大受歡迎，也保留了台灣日治時期的庶民風景。

山中公於1916年開設「山中美術工藝漆器製造所」，陳火慶13歲時入所當學徒，5年後出師，一生鑽研漆藝文化，曾獲得教育部頒發的民族藝術傳統工藝類漆器薪傳獎。

陳火慶的職人精神延續後代，包含現年86歲的兒子陳清輝、第三代傳人陳玉嘉現今仍為漆藝傳承四處授課。陳玉嘉的女兒張齊方原從事金屬珠寶工藝相關工作，但眼見母親、祖父的努力，便發起紀錄片「磨顯傳心」製作，希望保存阿祖世代流傳至今的職人精神，並敘說台灣漆藝品熱銷海外的輝煌年代。

張齊方表示，「磨顯傳心」命名想法，源自於漆器製作過程中最單調、無聊、磨人的「研磨」工序，但不斷反覆的動作，考驗的正是漆藝師的耐心、細心、專注度跟持久力。

漆藝家陳清輝（圖）在紀錄片「磨顯傳心」中接受訪問，提及父親、已故漆藝家陳火慶的事蹟，可說如數家珍。（精實文創提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月21日
漆藝家陳清輝（圖）在紀錄片「磨顯傳心」中接受訪問，提及父親、已故漆藝家陳火慶的事蹟，可說如數家珍。（精實文創提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月21日

「磨顯傳心」紀錄片共分上、下集，除訪問陳清輝、陳玉嘉外，也訪問前國立故宮博物院院長馮明珠及豐原漆藝館館長黃成中，挖掘陳火慶擔任故宮漆器修復師的故事，並從黃成中口中一探陳清輝現今於豐原漆藝館授課的契機。

陳清輝表示，身為陳火慶的子孫，會將陳火慶對漆藝的精神繼續傳承下去，只要任何人對學天然漆有興趣，他都很樂意教授。

除透過紀錄片敘說漆藝家族的故事，張齊方表示，今年5月將舉辦陳清輝傳習展，也希望今年陳清輝、陳玉嘉能北上開課。

紀錄片「磨顯傳心」即日起在YouTube「欣德漆藝」頻道及台中豐原漆藝館播放；「蓬萊風華.清雅蘊輝－陳清輝漆藝傳習師生展」將在5月6日至17日於高雄市中正文化中心展出。（編輯：張雅淨）1110321

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族