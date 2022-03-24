CCC創作集數位平台 4月增品牌專區、金流機制

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（中央社記者王寶兒台北24日電）由文策院營運的原創數位漫畫平台CCC創作集，今年4月將在網頁及APP同步新增品牌專區及金流機制，金流機制可讓創作者或業者自行決定是否收費，讀者也能贊助創作者。

CCC創作集目前刊登作品包含過去由編輯部開發的作品及轉載作品，在數位閱讀漫畫的趨勢下，為幫助無力營運數位平台的出版社或創作者，品牌專區借鏡百貨商城經營策略，專門開放業者和創作者進駐，再由業者和創作者自行決定作品是否開放收費及訂價。

立法院教育及文化委員會今天邀請文化部及文策院就「CCC創作集平台改版及其對台漫創作與產業之影響」進行專題報告並備質詢。多名立委首要針對金流機制的分潤提出質疑。

國民黨籍立委林奕華表示，依據文策院的分潤機制，業者和創作者的收費分成為60%，文策院則占40%，台漫產業現仍處於鼓勵階段，應滾動式修正檢討，讓文策院成本花費更少，分潤再降低。

文策院院長李明哲說明，文策院的分成40%有30%是支應第三方金流平台成本，以iOS和android為主，包含其他呆帳及相關匯費也是由文策院負責。

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民進黨籍立委賴品妤指出，透過iOS或android的APP內購金流手續費成本，也有降低成本的方法。像是Netflix採取官網購買、APP收看的方式；UNIQLO採用內嵌網頁的方式，都能降低金流手續費的成本。

賴品妤說，種種例子顯示現行市場上是有方法可以降低金流成本，文策院要求40%分潤，理由非常牽強，要求文策院2週內需提出此次網頁改版的完整計畫書，並針對成本加以分析。（編輯：張芷瑄）1110324