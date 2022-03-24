文策院法國劇展介紹拍攝優勢 國際代表：想去台灣

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（中央社記者曾婷瑄里爾24日專電）文策院董事長丁曉菁今天受邀在歐洲最大劇集市場展Séries Mania論壇中分析台灣國際合作製作優勢，包括人才與科技，讓歐洲與談人驚艷，直呼想去台灣。

歐洲最大劇集市場展Séries Mania於3月18至25日在北部城市里爾舉行。文策院代表台灣前進法國，首度實體參展。

文策院董事長丁曉菁24日受邀參與「里爾高峰論壇」（Lille Dialogues），以「影音拍攝地點：創意突破」為題，探討吸引國際拍攝團隊的策略。

除丁曉菁外，受邀代表為英國天空集團（SKY）執行長古柏（Caroline Cooper）、愛沙尼亞電影中心副總裁塞佩（Edith Sepp）、法國上法蘭西區電影協拍中心（Pictanovo）國際拍攝接待辦公室負責人揚科維亞克（Fabien Jankowiak），以及線上與談的義大利Cinecittà製片廠總裁沙巴利吉亞（Chiara Sbarigia）。

法國國家電影中心（CNC）主席布多納（Dominique Boutonnat）在論壇開場致詞時表示，法國致力投資片廠數位化、人才培育，祭出補助和減稅等措施，盼吸引更多國際團隊，成為全球影音製作領頭羊之一。

丁曉菁首先在分享中指出，台灣劇集製作價值與市場規模與歐洲相似；因此，文策院成立3年來積極鼓勵台灣創作者與歐洲合作，推動現金返還、國際合製合資等不同方案。

除本地人才外，台灣民族構成多元，議題不設限等，都是吸引國際拍攝計畫的優勢。而台灣優秀的科技發展，例如替代實境（Substitutional Reality，SR）片廠，都讓產製更有效率。文策院在基礎設施上也可以協助，讓內容創作者用心說好故事。

丁曉菁提及23日與Séries Mania總監簽訂的合作備忘錄，表示台灣有40家以上國內製作公司期待與國際合作。雙方的長期合作不僅可促進台歐人才交流培訓，文策院也願意成為投資者，降低國際團隊與台灣第一次合作的成本。

丁曉菁講完後，與談者塞佩立即拿起麥克風接話表示，「我們現在都想去台灣了」。

塞佩在論壇中，提到拍攝的永續生態系統，表示科技數位可減少污染、浪費，是影視製作的未來，以及各國在區別化、競合上的策略。古柏回應製作中背景與道具的永續，表示天空片廠已啟動廢棄物管理系統，為下一代著想。

沙巴利吉亞強調協助創作者，保持大量製作中的多元內容，並期待國際合作，支持獨立製作。揚科維亞克則談及與科技巨擘GAFA不同的各種製作模式，同時強調影視製作的經濟影響力。

主持人密道頓（Richard Middleton）是英國影視商業資訊平台Television Business International主編，他對文策院的角色非常好奇，並在論壇後邀訪丁曉菁，希望將文策院介紹給讀者。

密道頓向中央社表示，文策院有資源、也有企圖，積極與歐洲接洽，英國對文策院的計畫也非常有興趣。他對於台灣劇集作品的拍攝地點與後製特效相當印象深刻，「包含高速網路等，都讓歐洲單位的製作過程簡單許多，所有基礎設施都已到位」。

論壇中驚呼想去台灣的塞佩也跟中央社說，「我們都對文策院感到驚艷，當我們看到你們的短片，向世界展示你們的片廠，顯然我們都在想，『能不能也來歐洲』。真的很驚艷，的確要把台灣從其他亞洲國家中凸顯出來」。

法國里爾Séries Mania劇集展是專為電視劇集而設計的國際專業級展會，去年共吸引7萬多名國際專業人士和觀眾參與。

文策院昨天與Séries Mania總監赫茲柏（Laurence Herzberg）正式簽訂合作備忘錄，這是Séries Mania與亞洲機構簽訂的首份協議，將開啟台、法、歐劇集製作的長期合作，極具象徵意義。（編輯：高照芬）1110324