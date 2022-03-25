更多編輯台推薦新聞：
健保投保上限最快5月調高 13萬人每月多繳116至1939元
生活

健保投保上限最快5月調高 13萬人每月多繳116至1939元

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
春天天氣變化快 未來一週冷暖晴雨交替
首頁 / 文化

鐘樓怪人屏東加場 亞洲首度戶外演出、縣民票500元

2022/3/25 12:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）音樂劇「鐘樓怪人」今年再度來台，屏東加演場是首度在亞洲舉行的戶外演出，4月22、23日晚上7時30分在屏東田徑場連演2場，入場票4月1日開賣，並推出縣民票500元優惠。

屏東縣府文化處新聞稿表示，「鐘樓怪人」今年首度在北、高雙城巡演17場，經屏東縣政府積極爭取，宣布4月22、23日在屏東田徑場加演2場，讓更多南台灣鄉親能現場目睹「鐘樓怪人」魅力，也是在亞洲首度舉行戶外演出。

文化處指出，屏東加演場將於4月1日開賣，2場容納近萬席次，票價從新台幣800元至4000元，另也推出縣民票500元；開賣當天上午9時在屏東演藝廳販售縣民票，其他票價中午12時udn售票網線上開賣。

文化處表示，18歲以上設籍屏東的縣民憑身份證件可購買2張縣民票，僅限屏東演藝廳售票點購買；藝遊卡會員於線上購票輸入卡號即享75折優惠，每卡限購4張，如欲購票，儘速完成辦卡即可享受優惠。

「鐘樓怪人」自1998年法國首演至今，在23個國家演出超過5000場次，2005年至今已6度來台，場場完售，多次打破開賣票房紀錄，今年第7度來台。（編輯：郭諭儒）1110325

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族