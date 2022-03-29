鼓勵投資人支持文創產業 文化部發布租稅優惠

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）文化部今天公布「文化部審查文化創意事業符合高風險新創事業公司作業須知」，文化部表示，新創事業因具有高度風險與挑戰性，將給予個人投資者綜合所得稅減免優惠鼓勵。

文化部今天發布新聞稿表示，視覺藝術、音樂及表演藝術、文化資產應用及展演設施、工藝、電影、廣播電視、出版等新創事業，符合技術、創意或商業模式具創新性及發展性，具市場化潛力等條件的公司或股份有限公司等，都可依作業須知檢附相關文件，向文化部提出高風險新創事業公司的認定。獲認定的公司，投資人可依規定減抵綜所稅。

文化部指出，依據「個人投資新創事業公司所得減除辦法」，個人以現金投資於成立未滿2年經文化部核定的國內高風險新創事業公司，且對同一公司當年度投資金額達新台幣100萬元，並取得該公司新發行股份，持有期間達2年者，得就投資金額50%、最高300萬元限度內，自持有期間屆滿2年的當年度個人綜合所得總額中減除。

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此外，如符合「所得基本稅額條例」規定，個人交易未上市櫃股票，其發行或私募公司屬文化部核定的高風險新創公司，且交易時公司設立未滿5年者，該筆交易所得也可以免計入個人的基本所得稅額。

文化部強調，為挹注文創產業豐沛資金，文化部持續發展文化金融政策工具，如國發基金投資、融資貸款以及提供多項鼓勵研究發展、企業捐贈文創產業的租稅優惠措施，期盼透過政府領頭，引導民間資金投入文創事業，健全文創產業生態系。（編輯：張雅淨）1110329