台北當代藝術博覽會 5月回歸實體展場

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台北當代藝術博覽會2021年因COVID-19疫情停辦實體展會，今年邀集60間藝廊，5月20日至22日將重回展場，並結合展前線上活動。圖為藝術家侯俊明將參展作品「擺渡人」。（亞紀畫廊提供）中央社記者王寶兒傳真 111年4月9日

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（中央社記者王寶兒台北9日電）台北當代藝術博覽會去年因COVID-19疫情停辦實體展會，今年邀集60間藝廊回歸展場，並將結合展前線上活動，從近來爆紅的NFT數位藝術談到活躍於世界的台灣文化。

台北當代聯合總監岳鴻飛（Robin Peckham）表示，今年台北當代按照台灣體質與條件，為本地藝術市場與收藏家量身打造藝術博覽會，並持續創新，以滿足這座城市對當代藝術永不止歇的好奇心。

今年展會將呈現200名藝術家及1000件當代藝術作品，值得一提的是，國際畫廊參展比例超過6成，畫廊的代理陣容更可見到國際化與本地化雙向影響趨勢，例如國際畫廊代理台灣藝術家及本地畫廊代理國際知名藝術家，讓台北當代成為畫廊與藝術家雙向成長的國際平台。

台北當代聯合創辦人與聯合總監任天晉（Magnus Renfrew）認為，因應全球局勢的轉變，今年展會打開許多嶄新面向和思考，「亞洲的藝術市場正在重新調整步伐，而台灣正扮演著關鍵的角色。」

來自全球的60間參展畫廊將分別於3大展區展覽。包含集結最具國際規模頂級畫廊的「當代網域」（Galleries）區、聚焦新興畫廊及亞洲文化脈絡連結的「新生維度」（Edge）區及主打年輕藝術家或中生代藝術家個展的「微型單元」（Solo）區。

除展場規劃外，台北當代也規劃採邀請制的「藝術解密」大師課程及「思想串流」論壇。「藝術解密」將提供新興藏家進入當代藝術世界的路徑，課程主題涵蓋「當代藝術是什麼」、「藝術世界如何運作」、「如何理解藝術」、「如何開始收藏藝術」等，進一步討論藝術與生活、旅遊、社會乃至世界的關係。

「思想串流」論壇則以「知識作為逃生出口」為題，攜手文學、音樂、哲學與各界人物，激盪藝術新火花。實體展會前將有3場前導論壇，並透過線上直播方式邀請觀眾與會，對談主題包含「今日的藝術顧問是」、「活躍於世界的台灣文化與文化散播」及「數位藝術的新疆土」。

第3屆台北當代藝術博覽會將於5月20日至22日於台北世貿中心一館登場。（編輯：張芷瑄）1110409