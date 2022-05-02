藝術家楊皓如插畫展 發現看不見的自己

新銳藝術家楊皓如Hidden Minds個人插畫展2日在台北「水水生活」文創空間舉行，作品「Crocodile Dentist│為什麼人喜歡做明明知道會讓自己受傷的事」靈感來自小時候玩的遊戲機，明知會被夾到，卻還是自願把手伸進去，就像在感情的世界裡，明知卸下心防可能會讓自己受傷，卻還是全心全意投入。中央社記者邱祖胤攝 111年5月2日

（中央社記者邱祖胤台北2日電）現代人飽受憂鬱、失眠之苦，新銳藝術家楊皓如將自身生命經驗及內心感觸，化為想像與冒險的心靈浮世繪，Hidden Minds個人插畫展今天在台北「水水生活」文創空間舉行。

楊皓如在開幕記者會中表示，在東方社會裡，人們努力符合別人的期待，在既定印象中成長；而西方社會鼓勵自我認同，表達自己，她自己就經常徘徊在這兩個世界。

楊皓如提到，她經常失眠，常在半夜想一些找不到答案的問題，所幸在創作中找到釋放自己的方法，試著透過創作表達自己的內心世界，也將現代人的困境加以呈現。

策展人黃庭安表示，楊皓如的作品中常會出現一顆顆閃爍的眼睛，如同一把鑰匙，帶領觀者卸下思覺的包袱與枷鎖，進入潛意識的世界。黃庭安表示，楊皓如在創作中尋找自己，認識自己，在作品中一層一層褪去表面的自己，最後留下內心最真實而直接的想法。

楊皓如畢業於美國紐約帕森設計學院，主修插畫，曾任職於奧美廣告公司，2021年受邀參加台北插畫藝術節，現為專職插畫家。

Hidden Minds系列作品，楊皓如透過平板電腦構圖及設色，再透過多層次印刷工序，將柔和疏淡的顏色印在特殊鐳射用紙上，展現如夢似幻的童話世界。

如作品「Crocodile Dentist│為什麼人喜歡做明明知道會讓自己受傷的事」，主題是一座鱷魚大嘴形狀的遊戲機，嘴裡有許多斷掉的手指，卻仍有許多手指等著伸進去拔鱷魚的牙齒。楊皓如說，這幅作品的靈感來自小時候玩的遊戲機，明知會被夾到，卻還是自願把手伸進去，就像在感情的世界裡，明知卸下心防可能會讓自己受傷，卻還是全心全意投入。

作品「What defines an artist?│到底要怎樣才算是成為一位藝術家」，楊皓如表示，她在念大學的最後一年，剛好喜歡的饒舌歌手相繼過世，不少是因為使用藥物的關係，她不禁思考這些厲害的作品，到底是因為創作者的天賦才華所創作，還是他們消耗生命才換來。後來發現其實只要用最真實的、屬於自己的方式說一個故事，對她而言就是最能打動人的藝術。

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作品「Brian's Record Players│送給爸爸的禮物」，楊皓如說，她跟爸爸的感情很好，但前陣子爸爸在工作上遇到煩悶的事，所以她將爸爸畫成太空人，坐在一個唱片機飛碟裡，悠遊在一個充滿「中指仙人掌」的星球中，希望他可以沉浸在自己喜愛的音樂中，不受外界影響。

楊皓如的作品充滿未來感且貼近現代人心靈，一些朋友勸她投入目前正夯的NFT（非同質化代幣）市場，讓作品被更廣泛收藏以及增值，但楊皓如表示，每一幅作品都是她個人最私密情感的表達，她還沒做好心理準備投入這樣的市場。（編輯：張雅淨）1110502