從東吳大學走讀士林 探尋福德洋圳的前世今生

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東吳大學特別出版「走讀士林：探尋福德洋圳失落的記憶」專書，訴說這條水圳的前世今生，3日舉行新書發表會，編著者、東吳大學微生物系特聘教授黃顯宗（左）向現場來賓介紹這條歷史悠久的古圳。（東吳大學提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年5月3日

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）台北士林區人文薈萃，卻少有人知道曾有一條「福德洋圳」滋養灌溉這片土地近300年，東吳大學特別出版「走讀士林：探尋福德洋圳失落的記憶」專書，訴說這條水圳的前世今生，今天舉行新書發表會。

編著者、東吳大學微生物系特聘教授黃顯宗指著看板上的照片及地圖，向現場來賓介紹這條歷史悠久的古圳，「福德是指土地公，洋是指平原，很多人以為『福德洋圳』的洋是外國人的意思，其實不是。」

黃顯宗表示，他兩年前參與東吳人文社會學院「前世與今生─再現士林昔日百年風華」大學社會責任計畫，一開始只是跟著「福德洋圳」主流及地圖走，後來蒐集的資料愈來愈多，逐漸梳理出古圳主流及支流的流向，並實地去追蹤現存的遺跡，得到許多有趣的發現，古圳的樣貌也逐漸浮現。

東吳大學校長潘維大致詞時表示，「福德洋圳」取水口正好位在東吳大學校區，它是灌溉士林區的重要水道，是養活住在這個地區先民的重要生命之泉，這樣的歷史值得被挖掘與記錄。

潘維大表示，東吳人文社會學院近年有計畫進行士林區在地的文史調查，包括眷村文化、宗教文化、在地文史調查，加上這次「福德洋圳」的調查，已形成東吳大學獨特的一門學問─士林學，充分展現全校師生對在地文史的關注與社會責任。

東吳人文社會學院院長黃秀端致詞時表示，「福德洋圳」的調查源於一次校園內雙溪河整治工程，眼看就要波及「福德洋圳」取水口，透過學校董事會與市府相關單位溝通，在兼顧學校教研大樓地基不致被掏空的原則下，保留了古蹟遺址，也因此掀起學校對這條古圳的關注，進而促成這次調查的實際行動。

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根據「走讀士林：探尋福德洋圳失落的記憶」書中記載，「福德洋圳」於乾隆元年（西元1736年）由吳氏等士林先民合資開鑿，從外雙溪引水灌溉士林以及洲美平原，餵養無數百姓，使此地「士子如林」，「福德洋圳」作為士林的血脈長達200餘年，直到近年人口飆升，大部分加蓋為暗溝，才逐漸失去功能。

黃秀端表示，這是第一本介紹「福德洋圳」最完整的書籍，未來也將會有大眾簡易版，讓一般小朋友可以了解「福德洋圳」的前世與今生，另外還將開闢「福德洋圳」南北幹線的導覽路線，讓在地文史的故事持續流傳下去。（編輯：謝雅竹）1110503