台東藝穗節入選作品出爐 15檔節目9月起登場

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）2022台東藝穗節採取全國徵件，入選的有APEXKILL等15個團隊，演出15檔節目，另有3組藝術家駐村創作及辦理工作坊，9月起登場。

台東縣政府文化處昨天公布今年入選藝穗節的團隊，有APEXKILL、人米犬頁、再拒劇團、狂夢藝術、我們（WeArt）表演藝術平台、林定、後街人劇團、壞鞋子舞蹈劇場、曉劇場、舞工廠舞團、稻草人現代舞蹈團、廖育伶X研身流、馬戲之門、闖劇場、極至體能舞蹈團，其中「林定」及「我們」（WeArt）表演藝術平台）為台東在地團隊。

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另外，入選駐村藝術家則是天團、蔡東翰及賴玟君團體，將在今年9至11月間駐村創作及辦理工作坊。

文化處表演藝術科承辦人賴韋丞今天接受中央社記者電話訪問表示，今年採全國徵件模式，經評審委員討論及投票後，於79件作品中，共入選15個團隊精彩演出，9月起將在台東各鄉鎮城市與山海之間演出；同時由天團等3組藝術家進行駐村創作及辦理工作坊，今年台東的秋季將驚艷全台。（編輯：陳仁華）1110512