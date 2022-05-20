重現地板圖書館 台北當代館邀移工新住民入館閱讀

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台北當代藝術館推出「當代館R106地板圖書館」計畫，邀請移民、移工入館閱讀，首名拜訪的讀者是印尼移工Aris（左），他帶朋友從桃園到台北走進場館借書。（台北當代藝術館提供；攝影：許容慈）中央社記者王寶兒傳真 111年5月20日

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（中央社記者王寶兒台北20日電）COVID-19疫情襲來以前，台北車站大廳總可見到移工和新住民圍繞書本、一起閱讀的「地板圖書館」景象。台北當代藝術館近期也在館內重現地板圖書館，邀移工和新住民免費入館參觀並借閱書籍。

台北車站大廳過去會有「地板圖書館」的景象，是源自「燦爛時光：東南亞主題書店」所號召的文化行動。書店自2016年起每週日到台北車站大廳24號柱子旁，提供不同語言的書本，讓常在大廳相聚的移民、移工們租借，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，「地板圖書館」的常態活動只得暫時停擺。

「燦爛時光：東南亞主題書店」由張正、廖雲章創立，他們長期投入東南亞移民、移工議題，近期在台北當代藝術館推出的展覽「非遊記」擔任偕同策展人，以展覽空間呈現當代移工如何以書寫、畫作、影像等方式，表達對台灣社會的觀察、思鄉情懷、勞動所感等等，並在台北當代藝術館打造「當代館R106地板圖書館」。

台北當代藝術館透過新聞稿表示，「當代館R106地板圖書館」重現源於台北車站的「地板圖書館」，由張正及廖雲章將裝滿來自東南亞各國書籍的行李箱，移至當代館展間，邀請東南亞的觀眾們圍著書籍席地而坐，閱讀來自家鄉的母語書。

「當代館R106地板圖書館」開放於「非遊記」展覽期間。台北當代藝術館表示，首名造訪「當代館R106地板圖書館」的讀者是印尼朋友Aris，特地在一週難得的星期假日，帶朋友從桃園到台北走進場館借書。

台北當代藝術館表示，展覽期間歡迎移工與新住民朋友，以母語現場填寫字卡就可免費入場，現場除提供來自東南亞國家各種書籍的閱覽服務，週日時段更推出書本借閱服務和專場導覽，邀請大家以藝術在當代館相會。

「非遊記」展覽現正於台北當代藝術館展出至7月17日。（編輯：張銘坤）1110520