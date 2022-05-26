台灣地方特色歌謠賽 「山城台八線」獲特優

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（中央社記者陳至中台北26日電）教育部今天舉辦「台灣地方特色歌謠創作比賽」頒獎典禮，原民、客家聯姻後代邱嘉樑作品「山城台八線」，生動描寫省道台8線上的各種族群樣貌，獲得社會組特優。

「台灣地方特色歌謠創作比賽」共有13名創作者獲獎，今天下午在國立台灣藝術教育館舉辦頒獎典禮。

根據教育部新聞稿，獲得社會組特優的是客家語歌謠「山城台八線」，作者邱嘉樑以旅人角度，描述省道沿線聚落的文化景色、民間信仰，從山腳的客家莊到山區的泰雅族部落，從多年前的族群械鬥，寫到如今成為生命共同體，曲中充滿對家鄉的熱情。

獲教師組特優的閩南語歌謠「無水寮」，講述的也是土地與人的故事，作者陳珍儀將無水寮與九曲堂2聚落百年前械鬥、恩怨情仇的文史故事譜成詞曲，以獨特的方式述說。

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另有許多獲獎歌謠，都呈現出對鄉土的濃厚情感，例如學生組優等「思念像一垤白雲」，描述六堆客家遊子思念故鄉；社會組優等的「貓頭鳥看顧的水源頭」，描寫一隻彈塗魚從大海游回山上，於制高點看見來時的大海，鼓勵遊子不忘本。

教育部表示，希望藉由鼓勵創作及傳唱地方歌謠，深化在地文化認同。今天頒獎典禮上，也邀請獲得特優的創作者演唱歌謠，透過自身詮釋更能展現地方歌謠傳唱的意義。（編輯：陳政偉）1110526