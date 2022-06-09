香蕉絲織布工藝很時尚 許艷玲發揚噶瑪蘭文化

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服裝品牌YENLINE創辦人、服裝設計師許艷玲（前中）將香蕉絲織布融入時裝設計，從裙襬滾邊、馬甲圖紋到頭上的香蕉紙髮飾，以服飾發揚噶瑪蘭族文化。（YENLINE提供）中央社記者王寶兒傳真 111年6月9日

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（中央社記者王寶兒台北9日電）香蕉絲織布為噶瑪蘭族代表性工藝，但卻瀕臨失傳。服裝設計師許艷玲將香蕉絲織布融入時裝設計，從裙襬滾邊、馬甲圖紋到頭上的香蕉紙髮飾，以服飾發揚噶瑪蘭族文化。

許艷玲於1994年成立服裝品牌YENLINE，她今天下午邀請極光打擊樂團演奏噶瑪蘭族古調及歌曲，並由模特兒上陣展演噶瑪蘭元素服飾，晚上也將於國立台北藝術大學聯手呈現時裝展演秀「Lala Ban 與祖靈的對話」。

許艷玲今天向媒體表示，自己和噶瑪蘭族結緣來自多年前為蘭陽博物館設計制服，當時她曾看過噶瑪蘭族圖騰，「當時設計完就結束了，2年前有朋友送我一本噶瑪蘭族的書，我本來也是看看就算了，但後來又有朋友跟我求助，說他幫助推動香蕉絲織布10幾年了，不知道怎麼繼續協助。」

香蕉絲織布以平織技法為主，無織紋與圖案，呈現食用北蕉的材質美與自然色澤，流程包含砍割香蕉樹、取香蕉瓣膜、刮香蕉絲、織布等程序，這項技藝曾一度失傳，在噶瑪蘭族努力下，近年逐漸有相關工作坊，文化部去年也認定藝師嚴玉英為香蕉絲織布保存者。

許艷玲表示，她從朋友口中聽到香蕉絲織布後大感興趣，而她原先並不曉得香蕉絲織布為噶瑪蘭族代表性工藝，「從我多年前設計制服到現在，我覺得那好像是種呼喚，要我試試看。」於是她跟著朋友造訪花蓮新社部落的香蕉絲工坊，了解這項工藝，並嘗試融入自己擅長的時裝領域。

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許艷玲說，她所能做的就是牽引出一條線，讓年輕人看到後有意願學習香蕉絲織布，「也許這樣香蕉絲織布就不會沒落了，而我要說，香蕉絲織布應用在衣服上真的很高雅。」

今天展演秀上，每名走秀模特兒頭上都別有一朵如白花的髮飾，許艷玲說，那是以香蕉絲製成，噶瑪蘭族人會將零碎的香蕉絲製成香蕉紙，質地比一般的紙更厚，非常環保，也體現噶瑪蘭族運用香蕉絲的智慧。（編輯：張芷瑄）1110609