北藝中心開幕大戲 明華園總團「東海鍾離」首演

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）台北表演藝術中心2022年7月正式開幕營運，明華園總團打頭陣，推出由孫翠鳳率領明華園青年軍主演的「東海鍾離」，這也是明華園總團最具代表性的「八仙戲」最後壓軸之作。

北藝中心今天舉行記者會，宣告歷經10年等待，北藝中心終於正式營運，邀約明華園總團來開箱演出及祈福。明華園總團團長陳勝福表示，與北藝中心執行長王孟超34年交情，「我把最好的留給北藝中心」。

「東海鍾離」由國家文藝獎得主劇作家陳勝國擔任編導，由孫翠鳳領銜主演，講述漢鍾離成仙的過程，由新世代演員陳昭賢、陳昭婷、陳子豪、晨翎、吳米娜、姜琬宜、柯進龍、張閔鈞等人共同演出。

其中孫翠鳳與陳昭賢將共同飾演漢鍾離，陳昭賢打頭陣，演出上半場；孫翠鳳下半場上陣壓軸，與戲迷一起看見明華園青年軍的無限可能。

陳勝國表示，從「李鐵拐」到「鍾離權」，歷經35年，明華園的「八仙」終於到齊，「我編寫8名神仙成仙的故事，不希望過度渲染神蹟，而是著重在這些平凡人，經過努力、認真過生活的日常中，因緣際會邁向神仙之路。」

陳勝國說，每一個神仙，都探討不同主題，「東海鍾離」想談的是「抉擇」，漢鍾離經過聖賢、神仙的度化，最後要不要上蓬萊，還是必須由他自己做決定，「身為凡夫俗子的我們，又何嘗不是如此。」

北藝中心執行長王孟超表示，明華園1987年做「蓬萊大仙」為國家戲劇院開館，他是舞監，從那時就培養出深厚藝術家交情。2013年王孟超接任北藝中心籌備主任，開始構思開幕節目，明華園總團就是首選。

王孟超說，明華園推出「東海鍾離」，將傳統戲曲不斷翻新帶入劇場中，「我們也很期待他們會有什麼樣的火花。」王孟超找明華園還有一個原因，「我們去士林區各地拜訪時，不少里長們聽到有明華園演出就安了，「我們是現代劇場，也要跟台北市民連結在一起，能接地氣最好的團體，非明華園莫屬。」

明華園可說是劇院開幕最佳吉祥物，從國家劇院、台中國家歌劇院、衛武營到戲曲中心都有明華園。陳勝福說，這次北藝中心開幕，明華園不跳鍾馗，而是在7月2 日首演場加碼傳統吉慶戲「五路財神」，祈求營運順利、出入平安。

陳勝福表示，這次的製作預算已經「大」到沒有去想，除了上台演員與樂師就超過80人，再加上布景、動畫跟雷射，還有一隻會在台上奔跑的巨鹿，要讓觀眾看見更多明華園的可能性。

孫翠鳳說，看到先生陳勝福這麼挺，這麼不愛錢，「他還跟大家說，要確診就趕快確診，不要耽誤到北藝中心開幕。」每個演員也都要備2到3個角色，隨時上陣不影響演出。

明華園總團「東海鍾離」將於7月2日到3日演出3場，地點在北藝中心大劇院。（編輯：張芷瑄）1110609