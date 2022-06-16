舊金山歌劇院二度上演英文版紅樓夢 賴聲川執導

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）舊金山歌劇院二度上演英文歌劇「紅樓夢」（DREAM OF THE RED CHAMBER），由賴聲川執導。賴聲川表示，舊金山歌劇院相當重視多元族群，這齣歌劇可以讓美國觀眾看見東方極致之美。

賴聲川接受中央社記者專訪時表示，透過「紅樓夢」經典名著，以英文歌劇方式介紹給西方世界，是很重要的文化交流。古典文學「紅樓夢」已被改編成電視、電視、舞台劇、傳統戲曲等多種藝術形式，這是第一次以英文歌劇形式展現在西方主流舞台。

2015年，賴聲川在美國奧勒岡莎士比亞戲劇節推出英文版「暗戀桃花源」，一演就是80場，打開了賴聲川在美國劇壇的知名度。2016年，賴聲川受舊金山歌劇院之邀執導英文歌劇「紅樓夢」，成為首名在美國歌劇院執導歌劇的台灣導演。

舊金山歌劇院製作的英文歌劇「紅樓夢」由作曲家盛宗亮作曲，黃哲倫編劇，葉錦添擔任舞台設計，2016年首演，2022年6月二度上演。再次推出，賴聲川表示首演時已經精確打磨，這次並沒有修改太多，心情上相對輕鬆。

在劇作家黃哲倫的筆下，歌劇「紅樓夢」以寶玉與黛玉、寶釵的愛情與婚姻為主線，全劇只保留7名原著主要人物，同時還增加一個虛構說書人角色老和尚，隱喻老了之後的寶玉。

賴聲川說這次聲樂家群分別來自韓國、台灣與中國，「每個都表現得很出色。」賴聲川表示，這個製作是劇本跟音樂先定調，他最後到位，「我事先已經看過劇本，這個劇本最終想要呈現的是一個浪漫的愛情故事，透過一種客觀的藝術標準來導這齣歌劇。」

賴聲川表示，舊金山歌劇院非常重視多元族群，這齣歌劇有機會再在美國上演，「希望可以讓美國觀眾看見東方、看見亞洲的美，可以做到怎樣的極致。」

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賴聲川被BBC譽為「現今最頂尖的中文劇作家」，至今創作40餘部戲劇作品，影響遍及華語世界，其中包括「那一夜，我們說相聲」、「暗戀桃花源」、「寶島一村」等，以及長達8小時的「如夢之夢」。

舊金山歌劇院英文歌劇「紅樓夢」演出時間為當地時間6月17、19、23、25日以及7月1日及3日。其中6月19日將有官網線上直播，詳情可詢 https://donate2.app/sfopera/dream-of-the-red-chamber。（編輯：陳政偉）1110616