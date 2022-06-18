重返澎湖家鄉 許進源個展「宅內」訴真情

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（中央社記者王寶兒台北18日電）澎湖群島特色風景「菜宅」又稱「宅內」，以咾咕石等石頭搭建成防風牆，保護菜園免受冬季東北季風侵襲。來自澎湖的藝術家許進源以「宅內」命名個展，審視個人生命史。

許進源1956年生於澎湖後寮，曾任建設公司董事長，創作領域包含攝影、錄像和行為藝術。他自大學接觸攝影，後因創業經商繁忙，在2002年計畫退休後才重拾相機，曾分別以攝影作品「困．囚」和動態影像系列作品「海的寓言」獲2017年高雄獎首獎和2020年台北美術獎優選。

許進源的作品關注面向以關注台灣社會文化現象、自身生命情境、自然環境及當代勞動生存處境等議題為主。最新個展「宅內」從許進源於2018年拍攝的一張照片出發，透過裝置、錄像、攝影作品，帶領觀眾返回他的故鄉老宅，個展開幕記者會昨天於台北當代藝術館舉行。

許進源歷經遷居高雄、北上念書、金門服役等生命歷程，但他認為，老家其實一直以不同形式伴隨著他，彷彿他從未離家過，而他的阿嬤也是這樣的存在。「宅內」個展也將追尋何謂死亡、死亡的意義、人往生後為何還需要一個空間等議題。

例如展中錄像作品「76號公路」，許進源以一根木頭代表阿嬤，記錄木頭從台南平安港出發穿越台灣海峽，直抵澎湖，既是象徵對阿嬤的思念，也希望呼應台海因第七艦隊撤移而風起雲湧的緊張關係。

許進源個展「宅內」即日起在台北當代藝術館展出至8月14日。（編輯：陳政偉）1110618