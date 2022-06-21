黃色雨傘改裝通訊神器 徐容獲林茲電子藝術節金獎

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台灣藝術家徐容以香港雨傘運動為視覺標誌的作品Bi0film.net: Resist like bacteria，獲得奧地利林茲電子藝術節（Ars Electronica Festival）「互動藝術」組金尼卡獎。（政大數位學程內容提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年6月21日

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（中央社記者邱祖胤台北21日電）台灣藝術家徐容以香港雨傘運動為視覺標誌的作品Bi0film.net: Resist like bacteria，獲得奧地利林茲電子藝術節「互動藝術」組金尼卡獎，同時也是台灣獲得此獎項的第一人。

根據政治大學官網發布訊息，徐容為政大哲學系暨數位內容學程學士班畢業校友，目前於柏林藝術大學研究所就讀。奧地利林茲電子藝術節（Ars Electronica Festival）是全球最大以及歷史規模悠久的電子藝術節，長期專注探討社會科技與藝術的關係。這項電子藝術節的首獎─金尼卡（Golden Nica），是由全球各地新媒體創作菁英角逐，得獎作品更被視為是年度電子數位藝術界的頂尖代表作。徐容是台灣第一個獲得這項殊榮的創作者。

政大官網指出，徐容獲獎作品運用香港雨傘運動的標誌黃色雨傘，將其改造為可在抗爭運動使用的伺服器，在政府的科技治理控制手段下仍能保有通信自主權，不再是孤立無援的個體。

徐容在創作理念中提到，2019年底至2020年初，在邊境管制、禁止聚集與封城等政策下，全球各地的社會運動中斷了，疫情造成公共發聲管道的癱瘓，強迫人們重新思考公民抵抗的必要性，並試圖尋找替代方案。

Bi0film.net構想借用了香港雨傘運動與幾乎所有當地抗議活動的標誌之一「黃色雨傘」，並根據Andrew McNeil的開源教學，將其改造成WiFi天線，除了遮蓋、隱藏和保護使用者，還能夠幫助使用者進行通訊。

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徐容表示，這把雨傘可以作為迷你伺服器、中繼器或路由器的天線，擴大通訊範圍，同時建立在抗議遊行中的游牧網絡。在移動人群中，抗議者可以加入網絡交換訊息、共享文件和存儲資料。

徐容說，如今網路審查已作為政府科技治理的手段之一，我們必須強調在通信技術中擁有自主權的重要性。在藝術的實踐中，我們看向其他生命形式的政治，期望找到專制、層級化，甚至不同形式的民主制度的可能性。（編輯：張芷瑄）1110621