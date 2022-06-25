文面國寶林智妹辭世 文化部代表頒贈總統褒揚令

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（中央社記者邱祖胤台北25日電）文面國寶林智妹耆老18日辭世，享嵩壽101歲，位於花蓮卓溪賽德克族陶塞（Tawsay）部落自宅今天舉行追思禮拜。文化部政務次長蕭宗煌出席並代表頒贈總統褒揚令，由林智妹長女林朝花代表受贈。

根據文化部發布新聞稿，林智妹（Ipay Wilang）生於1922年4月1日，2016年1月由花蓮縣政府登錄為民俗類無形文化資產文面保存者，為目前全國僅存文面登錄保存者，終身奉獻文面傳統傳承與推廣。

新聞稿指出，文化部長李永得因出訪返國居家隔離中，雖無法親自出席追思會，仍特別緬懷林智妹以其勇於面對各種挑戰的性格，以及深遠且富有意義的生活實踐，讓台灣原住民族文面傳統得以保存。雖不幸辭世，但其一生行儀及文面的榮耀記憶，將永為後世所緬懷及追思。

追思會包括總統府發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）、總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會副召集人阿浪．滿拉旺（Alang．Manglavan）及委員田貴實、立法委員高金素梅、立法委員孔文吉、立法委員伍麗華辦公室特助伊隆、花蓮縣長徐榛蔚、原住民族委員會副主委林碧霞、文化部文化資產局長陳濟民等人出席 。

總統褒揚令全文如下：

賽德克族陶塞部落耆老林智妹，貞毅悃誠，質樸素儉。誕從花蓮僻遠山區，稚幼浸潤原鄉習俗，爰於臉部加刺額文，承載日後成家立業、匡扶聚落要責，允為象徵族群認同與榮耀首務。

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少歲遭遇日人以陋規嚴禁，強制清除文面印記，勉抑內心極度創痛，不畏處境艱困苦難，毋懼社會異樣目光，猶執秉樂觀進取孤懷，肆應各項橫逆挑戰，撫幼恤老，勤奮憂勞；操持有方，多能自振，體現賽德克族婦女堅卓韌性之生命力。

綜其生平，見證原民傳統文面保存，豐厚本土無形文化資產，淳行貽範，部落揚芬。遽聞鶴壽凋隕，軫念殊深，應予明令褒揚，用昭來茲。（編輯：陳政偉）1110625