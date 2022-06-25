文面耆老林智妹辭世 原民會追頒一等專業獎章

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全國僅存的賽德克族文面國寶林智妹日前病逝，原民會副主委林碧霞（前右）25日頒發一等原住民族專業獎章，並由其家屬代為受領。（原民會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年6月25日

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）全國僅存的賽德克族文面國寶林智妹日前病逝，原民會為表彰林智妹對賽德克族文面終身奉獻於文化的傳承和推廣貢獻，今天頒發一等原住民族專業獎章，並由其家屬代為受領。

文面國寶林智妹（Ipay Wilang）耆老18日辭世，享嵩壽101歲，位於花蓮卓溪賽德克族陶塞（Tawsay）部落自宅今天舉行追思禮拜。

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林智妹在民國105年1月19日時經花蓮縣政府公告認定為「文面傳統」保存者，原民會今天發布新聞稿指出，原民會副主委林碧霞今天親自前往頒發一等原住民族專業獎章，並由其家屬代為受領。

原民會表示，林智妹對賽德克族文面終身奉獻，也傳承原住民族永續文化的價值意義，由衷感謝及欽佩其一生致力復振、維護及傳承文面印記，使「永不消失的榮耀」原住民族傳統文面於無形文化資產得以永續流傳。（編輯：陳政偉）1110625