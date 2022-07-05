時光の手箱舞台劇 7/22起中市開演

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「時光の手箱：我的阿爸和卡桑」舞台劇，22日到24日將在台中國家歌劇院演出，台中市長盧秀燕（前右4）與監製李崗（前左4）5日出席記者會推薦大家來看戲。中央社記者郝雪卿攝 111年7月5日

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）「時光の手箱：我的阿爸和卡桑」舞台劇，將於22日到24日在台中國家歌劇院演出，台中市長盧秀燕今天出席記者會時說，看了演出片段非常感動，推薦市民朋友進劇場看戲。

由影想文化藝術基金會執行長李崗監製的「時光の手箱：我的阿爸和卡桑」舞台劇，今天在台中市益品書屋舉辦記者會，盧秀燕應邀到場站台，除欣賞劇中片段演出，也為開演暖身。

「時光の手箱：我的阿爸和卡桑」改編自作家一青妙的原著「我的箱子」和「日本媽媽的台菜物語」，以女性及家族後代的視角，講述基隆顏家在日治時期以礦業發跡的家族故事，除述說大時代下的愛情故事，也透過一個塵封的手箱，將家族的悲歡離合細膩呈現。

盧秀燕在看完劇中片段演出後表示，本來是來站台，表達對李崗及舞台劇的支持，看了片段後深受感動，不只是探討台灣5大家族的故事，劇中情感衝突即使放到現在時空，也值得關注及思考。

盧秀燕認為，這齣戲不只有意義，整個過程緊湊好看，出乎她的意外，就如李崗所說，把舞台劇影像化，非常緊湊好看，剛剛她看到2代家族衝突時，感覺心很緊張及揪動，推薦市民朋友進劇院來看戲，看完後，面對疫情處境及這2、3年來的人生衝擊，會有不同觀點。

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李崗表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，劇組連續2年啟售了卻無奈喊停，內心既是煎熬又是難受，儘管困難重重，製作團隊仍調整步伐重新出發。

李崗認為，這齣舞台劇是一個大時代下的小故事，從角色中看到那個時代的人，當時人們的衝突，包括階級、父子、男女、年齡，還有文化的認同，以及他們所面臨的環境，邀請觀眾一起進劇院打開塵封的手箱。（編輯：黃世雅）1110705