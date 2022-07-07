國光劇團團慶 3天4場大戲展現京劇傳統絕活

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）國光劇團將展開團慶公演，8日起連續3天共演出4場，黃宇琳將帶來「黃宇琳專場」到青年演員領軍的「楊門女將」；中生代的老生專場與唐文華、溫宇航共演三國戲「群借華」，共展京劇絕活。

國光劇團今天舉行彩排記者會，新聞稿中表示，這次演出由青年演員黃詩雅主演的「楊門女將」打前鋒，老生專場由王逸蛟、鄒慈愛、劉化蒂、王鶯驊、羅慎貞等優秀資深演員，帶來「秦瓊觀陣」、「伯牙摔琴」、「臥龍弔孝」及「天雷報」，這幾齣都是難度很高的經典折子戲，也展現京劇演員精益求精的態度。

「黃宇琳專場」將由黃宇琳帶來拿手好戲「癡夢」與「活捉」，黃宇琳表示，在「活捉」飾演為愛索命的女鬼，腳踩「硬蹺」，全身著地之處僅有腳指尖，卻能施展出飄忽平移的鬼步。

黃宇琳的演出細節嚴謹，她曾表示在場上以S形移動，搭配水袖的弧度，才能讓觀眾感受到陰森感，才有鬼氣逼人的效果；她還觀察動物禽鳥移動的軌跡，加強自己在舞台上呈現出來的流動，讓人忘了她腳下還綁著如此不符合人體工學的蹺。

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由唐文華及溫宇航將帶來三國大戲「群借華」，「群借華」是三齣戲「群英會」、「借東風」、「華容道」的總稱，唐文華將於本劇中「一趕三」，分飾魯肅、諸葛亮、關羽3角；這3個人物性格、表現、作表重點各異，唯一共通的地方需要深厚功底，才能撐起這連三折經典三國戲。

溫宇航則飾演京劇雉尾生（翎子生）的代表人物周瑜，唐溫對手戲將成這齣戲最大看點。值得一提的是，去年兩人分別歡慶60及50歲生日，原本說好去年要合演，但因疫情推延到今年。國光劇團團慶公演將從8日起到10日，地點在台灣戲曲大表演廳。（編輯：陳政偉）1110707