跨世代藝術家描繪城市印象 抽象高雄高美館開展

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高美館9日起推出「美術高雄」系列新展「抽象高雄」，策展人王焜生（前右）表示，「高雄」就像是這次展覽中的一位隱藏版藝術家，承載著每個人對其的不同想像。中央社記者洪學廣攝 111年7月9日

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）高美館今天起推出「美術高雄」系列新展「抽象高雄」，以城市為靈感，透過27名不同世代藝術家以非具象手法描繪的城市印象，盼帶觀眾找到自己與高雄相對應的感受與連結。

「抽象高雄」展今天在高雄市立美術館盛大開展，策展人王焜生在開幕會上現身說明，「高雄」就像是這次展覽中的一位隱藏版藝術家，承載著每個人對其的不同想像，盼藉由作品帶觀眾看到高雄城市的改變，也透過展覽引領觀眾找到自己與高雄相對應的感受與連結。

王焜生說，「抽象高雄」以高雄為靈感，從藍色的海洋、綠色的山脈、灰黑的工業、炙熱的豔陽、青翠的綠樹到擴及形而上的空間宇宙，串聯27名不同世代藝術家，透過非具象方式描繪對高雄的印象，圍繞串聯出城市面容，展出作品創作時間橫跨1984至2022年，也由這些作品見證了近40年間城市氛圍的改變。

高雄市立美術館館長李玉玲表示，高美館創館之初，以「美術史的美術館」為宗旨，曾規劃推出年度「美術高雄」系列展覽，如今睽違15年再度啟動，首發由王焜生策畫，與高美館內資深策展人吳慧芳協同策展，展現高雄藝術家眼中的城市印象，在主、客觀及各世代間，藝術家面對城市面貌，產生各自的表述形式。

李玉玲指出，「抽象高雄」中，藝術家以「形容詞」取代「地理名詞」，描繪心中所感受的高雄，跳脫敘述性觀察，轉向藝術家對身處周遭環境的反思與淬鍊，透過藝術家的作品看到城市獨特性格與魅力，及多年來居住在此生活的感受。

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高雄市副市長史哲說，近年文化部積極推動「重建臺灣藝術史」計畫，高市府對於在地文化史、藝術史的補遺、奠基、深耕、研究和發展展開階段性規劃和推動；尤其對於在地連結與共榮，更是文化藝術發展核心。高雄集山海河港於一身，城市特色、地理特徵鮮明，盼藉展覽讓人重新思考這座城市的抽象面貌。

高美館資料指出，「抽象高雄」屬「美術高雄」系列展覽，自今天開幕起，於104-105展覽室展出至9月25日，並將舉行多場座談會，相關資訊可至高美館網站（www.kmfa.gov.tw）查詢。（編輯：謝雅竹）1110709

高雄市立美術館9日起推出「美術高雄」系列新展「抽象高雄」，串聯27名不同世代藝術家，透過非具象方式描繪對高雄印象，圍繞串聯出城市面容，展出作品創作時間橫跨1984至2022年，也由這些作品見證了近40年間城市氛圍的改變。中央社記者洪學廣攝 111年7月9日