公共藝術獎入圍揭曉 體現公共藝術政策30年力量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台東縣14日電）文化部第8屆公共藝術獎自今年2月開放報名，以2019年至2020年完成的公共藝術設置計畫案為範圍，今天公布入圍名單，體現公共藝術政策30年的力量。

文化部今天發布新聞稿表示，今年共徵得來自全國267案報名各獎項，經評審團評選後有46案計畫或作品入圍「卓越獎」、「藝術創作獎」、「環境融合獎」、「民眾參與獎」、「教育推廣獎」及「民間自辦獎」等6個獎項。

值得一提的是，本屆報名參賽「藝術創作獎」的作品件數創歷屆紀錄，高達102件，競爭激烈。文化部表示，入圍作品的藝術創作者涵蓋國內外，展現台灣公共藝術政策邁入30年所累積的藝術能量。

例如Inges Idee（英格斯．伊第藝術工作室）的作品「期待」打造站在台中火車站前的巨型孩童，身上的豐富色彩靈感取自於火車窗外飛逝的流動風景；撒部．噶照「交織」使用自然材質與海廢材料傳遞環境保護意念，在花蓮海岸邊編織著傳統與現代；李再鈐「天地人和」透過數學、幾何的美學排序，以純粹的幾何造形雕塑，為台南美術館增添哲思美學。

此外，為鼓勵民間單位重視美學力量，自發投入公共藝術，第4屆起增加民間自辦獎項。本屆徵得14案民間自辦公共藝術計畫，設置點包含教會、金融中心、校園、街區、旅館、辦公室、百貨公司等公共空間。

其中，入圍的「雲林斗南教會－時自彩繪玻璃」，就是教會集結在地社會力量，共同完成教堂主樓八角塔彩繪玻璃設計；也有如「馬太林部落馬賽克拼貼藝術牆」，透過藝術工作室與部落居民，讓色彩斑斕的藝術創作佇立於部落內。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化部期望透過公共藝術獎，以具體行動鼓勵所有為公共藝術投入心血的藝術家、興辦機關及策劃團隊等，適逢公共藝術政策推動30年與文化藝術獎助及促進條例修法，盼透過公共藝術獎的辦理，更聚焦公共藝術發展歷程中遭遇議題，促進藝術家與各單位間經驗交流，持續發展國內公共藝術，並樹立嶄新里程碑。

除彰顯公共藝術辦理成果，文化部表示，公共藝術獎更重要的是讓公共藝術融入民眾生活，增進大眾對公共藝術的觀感與生活體驗，落實「藝術即生活，生活即藝術」的真諦，達到文化藝術零距離。（編輯張芷瑄）1110714