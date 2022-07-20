文化部推表藝倉儲試辦計畫 鼓勵團隊改善收納

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北20日電）從雲門舞集、優人神鼓到紙風車團隊倉庫近年相繼遭遇祝融，突顯表演藝術團體倉儲問題的困境，文化部提出「表演藝術倉儲試辦計畫」，希望協助、鼓勵團隊改善表演藝術倉儲安全。

文化部今天發布新聞稿表示，「文化部表演藝術倉儲試辦計畫」以紙風車現有汐止倉庫中的獨立建物執行，倉庫位置鄰近國道3號南港交流道，在獨棟建築物中，紙風車規劃了9到23坪共7個空間供團隊申請使用。

每一倉儲房舍都為獨立門禁、獨立電錶，申請團隊可依據各自需求規劃使用，表演團隊進駐倉儲空間免繳納租金，僅須支付管理費用及使用的電費。

空間除了24小時定點監視設備外，出入門禁也與保全連線，提高倉儲安全性，倉儲空間外另設置團隊交流與會議討論時可使用的公共會議空間及工作用停車空間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化部表示，表演藝術倉儲試辦計畫雖然無法放置大型布景，卻可以解決部分團體倉儲需求問題，並以高自由度便於團隊自主管理的方式，提供倉儲空間分享使用。

文化部指出，申請資格為近2年獲國家文化藝術基金會年度獎助專案補助之演藝團隊（台北、新北、桃園及基隆的演藝團隊）或近2年台北市、新北市、桃園市及基隆市獲選的傑出演藝團隊，可以申請進駐「文化部表演藝術倉儲試辦計畫」，相關申請表格與說明可至「文化部表演藝術倉儲試辦計畫」官網查詢。（編輯：陳仁華）1110720