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2022嘉義縣社區藝術季 36組國內外團體下鄉演出

2022/7/22 15:48（7/22 16:01 更新）
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2022嘉義縣社區藝術季29日將登場，36組國內外表演團隊將連續3週輪番下鄉演出，嘉義縣長翁章梁（後左4）22日出席記者會，歡迎民眾踴躍參與。中央社記者蔡智明攝 111年7月22日
2022嘉義縣社區藝術季29日將登場，36組國內外表演團隊將連續3週輪番下鄉演出，嘉義縣長翁章梁（後左4）22日出席記者會，歡迎民眾踴躍參與。中央社記者蔡智明攝 111年7月22日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）2022嘉義縣社區藝術季29日展開，共36組國內外表演團隊輪番下鄉演出；縣長翁章梁今天表示，疫情嚴重打擊演藝團體生計，藝術季提供演出機會，也讓鄉親欣賞到高品質表演。

嘉義縣文化觀光局今天在縣府一樓舉辦「2022嘉義縣社區藝術季」記者會，由「朴子電音三太子」及「六金釵現代女子樂團」熱鬧開場，翁章梁化身DJ，邀民眾欣賞藝術季表演。

文化觀光局長許有仁告訴中央社記者，今年嘉義縣社區藝術季即將在7月29日到8月14日每週五、六、日週末假期登場，連續3週、橫跨9鄉鎮滿滿精彩演出，共36組國內外表演團隊輪番上陣。

翁章梁接受媒體聯訪表示，這2年來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）對藝文團體帶來嚴重打擊，舉辦藝術季除提供他們演出機會，也讓鄉親有機會欣賞到高品質的藝文活動。

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文觀局指出，嘉義縣社區藝術季分成3波演出，第1波於7月29、30、31日3天晚上，分別在水上鄉苦竹寺、大林鎮運動公園、新港公園各有一場精彩表演，演出團體有墨西哥民謠樂舞團、英國旋風搖滾樂團、玻利維亞安地斯樂團等。

文觀局表示，第2波、第3波演出團隊包括來自美國的樂團「美洲 Buggie Blues」、巴西「拉丁森巴樂舞團」、甘比亞「非洲鼓舞團 Manjago」、巴拉圭拉美騷莎樂舞團、蔡興國玻利維亞印加樂團及法國環保打擊樂團等，演出詳情請上文觀局網站瞭解。（編輯：謝雅竹）1110722

嘉義縣文化觀光局22日在縣府1樓舉辦「2022嘉義縣社區藝術季」記者會，宣告藝術季活動將自29日起正式開跑，記者會現場則邀請「朴子電音三太子」熱鬧開場。中央社記者蔡智明攝 111年7月22日
嘉義縣文化觀光局22日在縣府1樓舉辦「2022嘉義縣社區藝術季」記者會，宣告藝術季活動將自29日起正式開跑，記者會現場則邀請「朴子電音三太子」熱鬧開場。中央社記者蔡智明攝 111年7月22日
2022嘉義縣社區藝術季29日起正式展開，嘉義縣政府22日舉行活動記者會，邀請「六金釵現代女子樂團」帶來精彩表演，為活動宣傳造勢。中央社記者蔡智明攝 111年7月22日
2022嘉義縣社區藝術季29日起正式展開，嘉義縣政府22日舉行活動記者會，邀請「六金釵現代女子樂團」帶來精彩表演，為活動宣傳造勢。中央社記者蔡智明攝 111年7月22日
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