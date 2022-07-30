初代超人力霸王影集使用道具 世貿一館展出

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（中央社記者王寶兒台北30日電）日本特攝電視影集「超人力霸王」風靡70年代，今年漫博、電玩電競產業展及電影玩具暨玩具創作大展同步於世貿一館登場，其中便展出初代「超人力霸王」影集使用道具。

「超人力霸王」是由日本圓谷製作公司製作的特攝電視影集，自1966年7月於日本TBS電視台播映，共39話。故事描述來自M78星雲的超人力霸王未追蹤逃亡的怪獸貝姆拉來到地球，後來和特科隊隊員合力對抗怪獸及宇宙人對地球的侵略。

今年漫畫博覽會、台灣國際電玩電競產業展及台北國際電影玩具暨玩具創作大展共同於世貿一館舉行，玩具代理商野獸國除展出「超人力霸王」周邊商品外，也展出初代「超人力霸王」電視影集道具、飾演初代超人力霸王的演員谷谷敏簽名板、飾演早田進的演員黑部進簽名板等。

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展場特別引用圓谷製作公司逝世創辦人圓谷英二的話，表示「希望能夠給予觀眾帶來喜悅和驚喜。然後想要將那份喜悅和驚喜作為養分，讓觀眾能在心中培育出想像力所帶來的喜樂、面對未來的希望、祈願和平與愛的溫柔。」

此外，野獸國在展覽期間也舉辦7場見面會，邀請民眾和「超人力霸王」角色相見歡。漫畫博覽會、台灣國際電玩電競產業展及台北國際電影玩具暨玩具創作大展即日起於世貿一館展出至8月1日。（編輯：張芷瑄）1110730