鵝鑾鼻發現4000年前遺址 周春米爭取永久典藏場館

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民進黨立委周春米（右）服務處表示，周春米及墾丁國家公園管理處、恆春鎮公所與屏東縣政府文化處文資所共同討論近年在鵝鑾鼻公園施工時發現的史前遺址保存問題，周春米爭取永久典藏場館，也希望今年底完成賣店區更新，盡快營運。（周春米服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月3日

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）清華大學人類學研究所副教授邱鴻霖團隊，在鵝鑾鼻公園發現距今約4000年前遺址，立委周春米爭取永久典藏場館，也希望因遺址發現而暫停改建工程的賣店區今年底完成更新，盡快營運。

2017年墾丁國家公園管理處針對鵝鑾鼻公園賣店區因建築老舊進行改建，2018年承包廠商在施工過程中發現貝器工具、人骨及石棺，墾管處依文化資產保護法規定停工，委託清華大學人類學研究所副教授邱鴻霖團隊進行研究，發現「鵝鑾鼻第一遺址」有密集人群活動時間落在距今4200至3800年前，墓葬出土51具，其中10具使用石板、珊瑚礁葬具等。不過，賣店區的改建工程，也隨著發現遺址而暫停。

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周春米服務處今天發布新聞稿表示，協同墾丁國家公園管理處、恆春鎮公所與屏東縣政府文化處文資所，討論近期在鵝鑾鼻公園施工時，意外發現的史前遺址保存問題。

周春米說，協調墾管處於2022年底前完成原有賣店的更新，加速工程進度，讓在地攤商能趕在農曆新年期間順利營運。另外，針對文資保存議題，將會媒合墾管處、屏東縣政府與恆春鎮公所，另外尋覓適合地點建構永久典藏場館，讓文化資產保存與民生經濟雙贏。（編輯：陳仁華）1110803