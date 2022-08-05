台灣美食展 文化部攜5館所共推「共生之味」

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（中央社記者王寶兒台北5日電）為期4天的2022台灣美食展今天開跑，文化部集結史博館、國美館、工藝中心、台博館及傳統藝術中心共襄盛舉，以「共生之味」為主題，邀民眾感受台灣味。

文化部今天透過新聞稿表示，為讓民眾看展之餘，同時了解台灣飲食文化轉變、融合與不停延續的「共生」關係，展覽運用多款由各館館藏延伸的現代文創食器，共分「豐饒之鄉」、「盛裝饗宴」、「永續台味」3個特色展區呈現。

例如國立台灣美術館展出18項食器餐具文創商品及27件典藏作品影像，其中包含選取陳庭詩「日與夜」作品圖像轉化的琺瑯杯、擷取吳李玉哥「豐年祭」作品局部元素而成的環保食物袋等。

國立台灣工藝研究發展中心則集結台灣原創工藝，包含台灣「筷」樂以漆器工藝製作可拆卸的環保筷，還有「保青竹」茶器具等；國立歷史博物館選擇展示老文物轉化的文創食器；國立台灣博物館展出原住民類食器文物；國立傳統藝術中心則從宜蘭帶來「傳藝工坊」駐園工藝師的作品。

值得一提的是，「共生之味」主題展也另外打造互動體驗區，將珍珠奶茶造型結合大型彈珠台，體驗民眾還有機會獲得古早味懷舊糖果。展區外側設置的KUSO打卡牆，則設計各類飲食趣味金句手舉牌，讓民眾能拍照打卡。

文化部「共生之味」展區今天起於2022台灣美食展登場至8日。（編輯：屈享平）1110805