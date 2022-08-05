睽違2年雲門戶外公演回歸 「霞」與台灣同行

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）雲門舞集因疫情暫停2年的戶外公演，今年將重新啟動，作品是藝術總監鄭宗龍的最新舞作「霞」。雲門舞集希望透過演出激勵人心，鼓勵台灣民眾面對未來挑戰，一起勇敢向前行。

雲門舞集發布新聞稿表示，雲門戶外公演被外媒譽為「地表最大的戶外舞蹈活動」，是全台觀眾引頸期盼的藝術饗宴，1996年起在國泰金控連續27年支持下，除了在台北登場之外，也走遍全台17個縣市，包含桃園、台南、台東、屏東等演出超過60場，累計觀眾近200萬人次。

雲門舞集新作「霞」結合了雲門舞集25名舞者的生命故事共同創作，舞者們舞衣繽紛，身體迅速換位、滑移、推擠或跳躍，象徵人生百態；舞者極度躍動肢體之後以巴哈「無伴奏大提琴組曲」收攏，映照人們內心多重風景。

鄭宗龍表示，「霞」由舞者生命故事而來，舞作召喚出舞者發自內心傳達的真實自我。戶外公演9月10日在彰化縣立體育場，9月17日在台北國家兩廳院藝文廣場登場。

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雲門舞集與國泰金控也推出「與雲門共舞」社區巡演，8月將在每一個週末前進一個城市，於花蓮火車站、雲林縣立體育館、日月潭向山遊客中心與台南市立圖書館新總館起舞，4城演出8場。這是「與雲門共舞」首次踏入火車站、遊客中心與圖書館空間，讓民眾感受藝術與生活隨行。

「與雲門共舞」節目由雲門舞集藝術總監鄭宗龍編排，70分鐘的演出除了呈現雲門經典作品選粹，也將在多首耳熟能詳的音樂伴隨下，邀請民眾除了近距離欣賞舞作，也可以和舞者們翩翩起舞。（編輯：屈享平）1110805