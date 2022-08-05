台加藝術家溫哥華聯展 將在地自然素材融入創作

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（中央社記者程愛芬溫哥華4日專電）加拿大溫哥華博物館5日起一連3個月展出台灣藝術家王郁雯和加拿大台裔藝術家阮福辰作品，名為「以想像交換回憶－溯自然」。兩人將在地自然素材融入創作中，藉此倡導生態與藝術的可持續性。

儘管隔著太平洋，但王郁雯和阮福辰在大自然的召喚下找到了彼此相契的靈感，都花了大量的時間親近大自然，從中找到指引和慰藉。這個展覽由溫哥華博物館、文化部洛杉磯台灣書院和加拿大亞裔活動協會共同支持，兩位藝術家的創作體現了台加兩地的自然生態，也融合了東西方的藝術理念。

住在台東的王郁雯，去年起開始了「溯七里溪」計畫，透過不斷在溪床、石堆、潮間帶間行走採集，試著感知其氣味、輪廓、觸感、密度。無論是一勺水、一株樹或一顆石，都不僅是一個景，而是活生生的「靈」。

展覽會場上，大大的樹皮創作極為顯眼。王郁雯對中央社表示：「七里溪位於阿美族的傳統領域上，滋養了茂盛的構樹。構樹製作的『樹皮布』是非常有歷史的文化遺產，而透過構樹DNA鑑定與分析，可以確定南島語族是從台灣出發跨洋遷徙的。我想把這個美妙的植物歷史文化帶來加拿大，展期中有工作坊時間，讓民眾體驗一下樹皮製作。」

還有一系列以紙為基礎素材的創作畫，將一張張的紙透過染色、上膠，經過打磨的動作，召喚在溪邊遇見的蝦、蟹、蛙等生物。

七里溪床上的石頭也被王郁雯施以魔法，她以陶土翻模、施以釉藥和在出海口收集到的海玻璃一起燒製而成「水流過的地方」系列，呈現藝術模擬自然的另種風情。

有著客家和原住民血統的阮福辰，出生於台灣，8歲隨父母移民加拿大。他在美國畢業後從事動畫設計，前幾年開始專注研究造紙藝術，將現代美學、環保理念與傳統技藝相結合，運用當地植物標本、手工提取其顏料進行創作。

展覽場上的一隅，可以看到裊裊炊煙，這是阮福辰構思出的「金紙紙錢」，是與居住於卑斯省內陸的 Tl'azt'en第一民族藝術家達米安．強 （ Damian John ）共同駐地合作所孕育而生。

阮福辰說：「因為在原住民寄宿學校遺址上發現了許多無名墓，我向達米安介紹了焚燒紙錢的傳統，希望以此悼念那些來不及長大的孩子。我不僅自製紙漿做紙錢，還在溫哥華島山林中尋找不同的植物做成染料，印製在紙錢上。」

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燈籠創作也融合了加拿大和台灣的自然文化。阮福辰與在台灣世代相傳的燈籠製作師傅合作，其燈籠包裹著蕉麻棕櫚和台灣構樹的混合物，並用加拿大卑斯省當地植物的汁液染色。每座燈籠都有一個反映植物標本特徵的甲骨文，當燈籠在昏暗的空間中點亮時，書法文字會顯現出來。

「以想像交換回憶－溯自然」從8月5日起至11月6日在溫哥華博物館展出。（編輯：林憬屏）1110805

台加藝術家5日起在溫哥華博物館聯展。加拿大台裔藝術家阮福辰（圖）展出紙藝術，他在溫哥華島山林中尋找不同的植物做成染料，印製在紙錢上。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年8月5日

加拿大台裔藝術家阮福辰作品5日起在溫哥華博物館展出，他的燈籠創作結合加拿大和台灣元素，甲骨文字反映植物標本特徵。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年8月5日