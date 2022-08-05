改編動畫IP「小兒子」 導演高天恒創造快樂作品

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夢田影像與刺點創作工坊攜手合作親子音樂劇「阿甯咕又闖禍了YA~」改編自動畫IP「小兒子」，10月底將在北藝中心開演，從動畫轉換成音樂劇讓主角「阿甯咕」更加立體化，會有「動畫真人化」的感覺，讓動畫裡的人活在舞台上。（刺點創作工坊提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年8月5日

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）改編動畫IP「小兒子」，夢田影像與刺點創作工坊攜手合作親子音樂劇「阿甯咕又闖禍了YA~」，導演高天恒說，此劇加上YA，就是要讓大、小觀眾感受這部作品的快樂與驚奇。

高天恒今天在記者會上表示，最初的文本發展來自小說家駱以軍與家人相處的日常瑣事，從動畫轉換成音樂劇後，令人頭痛又愛闖禍的主角「阿甯咕」更加立體化，音樂劇會有「動畫真人化」感覺，讓動畫裡的人活在舞台上。

「阿甯咕又闖禍了YA~」故事發生在主角阿甯咕與爸鼻的爭吵之中，意外打破了次元空間，父子一同落入了原本要準備交稿的故事中，展開一段冒險又令人發笑的對話與情節。

夢田影像執行長蘇麗媚表示，台灣社會有很多心靈角落需要被補償、被呵護，藉由「小兒子」IP的跨界合作，未來將結合動畫與劇場成立「阿甯咕劇團」來設定「一年推一部新作品」為目標，做出帶給大家快樂的親子音樂劇。

蘇麗媚表示，近年由夢田影像將「小兒子」以IP方式經營，自散文延伸至繪本、動畫、音樂、舞台劇等範圍，希望透過不同的媒材接觸到更多不同的群眾。

高天恒表示，這次演員的造型裝扮充滿著搖滾元素的鉚釘、皮革與誇張的墨鏡，在劇中也會運用搖滾元素冒險闖關，打敗最後的大魔王，「我們希望加入搖滾精神，搖滾就是鼓勵突破框架、創造自我，劇中我們也鼓勵孩子可以犯錯，從錯誤中學習。」

「阿甯咕又闖禍了YA~」親子音樂劇將於10月29日到30日演出，地點在台北表演藝術中心球劇場。（編輯：張芷瑄）1110805