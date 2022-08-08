樂聲取代砲聲 樂興之時管絃樂團進駐金門

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北8日電）透過111年度「文化部媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」，樂興之時管絃樂團首度進駐金門，將舉行2場音樂會，以樂聲取代砲聲，讓金門民眾感受音樂就在生活之中。

樂興之時管絃樂團今天發布新聞稿表示，樂興之時管絃樂團秉持「就是要好音樂！」的理念，自2009年起陸續於花蓮、南投、草屯與台中等地深耕，透過與在地演藝場館的合作讓音樂藝術足跡廣布，並持續開發新的賞樂群眾，播下更多音樂種子。

8月13日樂興之時管絃樂團將帶著音樂家金門登高，舉行「以樂聲取代砲聲-太武夕照和平禮讚」音樂會，以悠揚樂音帶來和平的獻禮，這也將是太武山上首次舉行地景音樂會。地點在太武山鄭成功觀兵奕棋處，這場演出是戶外免費活動，現場座位有限，將優先預留給長者及婦孺。

8月14日將舉行「聽！音樂來說故事」親子音樂會，由古典音樂家「海頓爺爺」帶領樂興之時管絃樂團成員飾演的「海頓工人室內樂團」音樂家們穿越時空，帶孩子們走入音樂世界。樂興之時管絃樂團也邀請小朋友們當天攜帶自己的樂器，有機會上台和音樂家們一起合奏，留下獨一無二的回憶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「聽！音樂來說故事」親子音樂會將在金門縣文化局演藝廳演出，免費索票入場，需事先網路報名：https://forms.gle/NrahWiNsFzYB8aPHA 。

除了音樂會之外，樂興之時管絃樂團9月將走入金門校園，結合以金門鳥類及風土人文為主題的攝影集和音樂演奏做結合，以多媒體音樂會方式讓當地學生透過攝影師王倩儀等人的鏡頭，看見熟悉卻不太一樣的金門。（編輯：管中維）1110808