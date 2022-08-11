結合打擊與多媒體 桑布伊卑南樂音挖掘身體舞動

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應台北藝術中心開幕季之邀，金曲歌王桑布伊（左起）、作曲家林桂如、編舞家董怡芬與導演陳彥斌跨界合作，推出結合打擊與多媒體的新作「永晴之許」，19日到21日將在北藝中心演出。（北藝中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年8月11日

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）應台北藝術中心開幕季之邀，金曲歌王桑布伊將推出結合打擊與多媒體的新作「永晴之許」，以西方打擊樂五重奏形式將桑布衣的音樂重新編曲，加上舞蹈和影像，聽到桑布伊音樂裡的各種新可能。

北藝中心發布新聞稿表示，這場演出將有作曲家林桂如、導演陳彥斌（Fangas Nayaw）、編舞家董怡芬等跨界合作，帶領觀眾從遠古走進當代，走向未來，共同期待「永遠晴天」。

擔任音樂總監的林桂如表示，「永晴之許」聽起來很抽象，其實就是藝術所追尋的那靈光一閃。

林桂如說，當代音樂是透過不斷的挖掘來探問音樂的核心，「桑布伊的音樂原來就有很強的節奏感，我希望透過打擊樂，能激出觀眾一起來感受身體的舞動、聆聽身體內最深沉的聲音。」

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陳彥斌（Fangas Nayaw）表示，「永晴之許」有許多個別獨立的劇場元素，「在聲響、桑布伊的傳統古調和新的擊樂音樂之間，我們找到一種感受音樂的可能性。」董怡芬指出，這次編舞打破以人為中心的本位主義，舞者有時象徵自然景觀，有時又很動物性，從不同的身份流動中創造律動。

「永晴之許」將於8月19日到21日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院。（編輯：屈享平）1110811