大自然為起點 台灣當代藝術展雙橡園登場

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（中央社記者王寶兒台北12日電）從大自然出發，藝術銀行攜手駐美國台北經濟文化代表處，推出Nature Matters台灣當代藝術展，透過作品呈現8名台灣藝術家對環境相關議題的觀察，今天起於華盛頓展出。

藝術銀行由文化部委由財團法人台灣美術基金會執行，持續透過購置作品與專業多元的作品租賃、藝術策展等方式推廣台灣當代藝術，至今購藏2759件視覺藝術作品，成為台灣文化外交的助力。

台灣美術基金會執行長林平今天透過新聞稿表示，樂見與駐美代表處等駐外館所持續合作，一起將台灣當代藝術亮相國際。「在後疫情時代，我們希望跨越疆界，透過藝術建立人與人之間的交流，以及對世界的關懷，並藉由藝術外交展現台灣文化的多元價值，拓展國際收藏潛力。」

本次參展藝術家包含伊祐．噶照、宜德思．盧信、林志航、袁廣鳴、張淑芬、楊順發、蕭雅心及優席夫．卡照。其中，袁廣鳴、楊順發、林志航以作品訴說自然環境發生的變化，以及遞增的人造風景，提醒人們無法漠視的問題。

張淑芬、蕭雅心則經由信仰體悟生命與自然的循環，透過創作為環境及社會帶來正面的力量。宜德思．盧信、優席夫．卡照及伊祐．噶照的創作以原住民族對自然敬仰與共存的文化源流為本，將環境問題融合人們的反省與期望。

策展人陳妍卉表示，期望此次展覽為大自然發聲，提醒人們關注周遭正在改變的風景，「希望從中思考人與自然的關係與權力界線，並意識到自己也是其中的一份子，與萬物共生。」

Nature Matters台灣當代藝術展於華盛頓哥倫比亞特區雙橡園（Twin Oaks Estate）展出至2023年7月。（編輯：屈享平）1110812