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鐵盒揭現代人依賴手機樣貌 「轉接器」展覽登場

2022/8/12 18:32（8/12 18:41 更新）
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藝術家鄭先喻作品Discharge What You Charged設計多座讓觀眾需與手機分離的鐵盒，揭示現代人依賴資訊樣貌，13日起在台北當代藝術館特展「轉接器」展出。（洪建全基金會提供）中央社記者王寶兒傳真 111年8月12日
藝術家鄭先喻作品Discharge What You Charged設計多座讓觀眾需與手機分離的鐵盒，揭示現代人依賴資訊樣貌，13日起在台北當代藝術館特展「轉接器」展出。（洪建全基金會提供）中央社記者王寶兒傳真 111年8月12日
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（中央社記者王寶兒台北12日電）將手機放在鐵盒內，盒子隨即緩緩闔上，螢幕接著隨機播放一段網路影片，影片播完後才能取出手機，藝術家鄭先喻以裝置作品揭示現代人依賴資訊樣貌，明起於台北當代藝術館展出。

台北當代藝術館今天下午舉行主題展「轉接器」開幕記者會，展覽由當代館及洪建全基金會共同主辦，由張淑征擔任總策劃，邀集11名台灣當代藝術家參與，展出23件作品，各自運用不同的生命物種、或是非生命的數據訊號作為創作載體，展現當代藝術作品對於能量的接收與轉換。

其中，鄭先喻的作品Discharge What You Charged，特別設計多座現場觀眾須與手機分離的充電鐵盒，鄭先喻說，希望透過作品，讓觀眾能在影片播放期間，暫時放下那些必須時刻關注而保持注意的事物。

當代館館長駱麗真於記者會中表示，這次展出的作品，都展露藝術家在當前時代下積極突破框架、勇於跨域思考的創作精神，揭示跨科技、跨時代、跨物種創作趨勢，投射出當前人類與社會議題多面向的辯證與提問。

洪建全基金會董事長洪裕鈞表示，「轉接器」展覽希望傳達開創精神，不受限於任何形式規範，能連結各領域且彼此相輔相成；在展望未來同時，打造屬於文化原創者的能量樞紐。

本次參展藝術家除鄭先喻外，還包含李明學、許家維、張碩尹、朱駿騰、彭弘智、劉玗、林沛瑩、張永達、石晉華及洪裕鈞。呼應「轉接器」展覽命題，共有5件藝術家新作展出。

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洪裕鈞的「創變瞬態」為新作品之一，他將一台解構、重組中的純電超跑Miss R懸空高掛於展場空間，象徵作品核心的電池系統在實踐過程中，不但轉動出意想不到的應用技術，更引流轉接至現場4件作品的動能呈現，企圖延伸未來動力的無限想像。其他新作則包含許家維的「電子流動」錄像作品、張碩尹的機器人R1、鄭先喻的Annoyanony以及李明學的「動物島計畫」系列作品。

「轉接器」展覽明天起於台北當代藝術館展出至10月23日。（編輯：張芷瑄）1110812

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