侯文欽「邊吃邊畫」 描繪台南美食好滋味

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）畫家侯文欽「邊吃邊畫」個展目前正在台南吳園公會堂展出，台南市長黃偉哲今天前往參觀，盛讚侯文欽對台南各角落有細膩描繪，也期盼畫作裡的美食店家能永續傳承。

台南市政府今天發布新聞稿指出，侯文欽在2015年發表的邊吃邊畫系列，一共完成365幅台南美食畫作，並號召跟著畫家365天吃遍台南美食；近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，不少餐廳美食店家歇業，也讓侯文欽決定再度走進街頭巷弄，畫下更多美食，將這些好滋味永留畫中。

侯文欽表示，這次展出428幅畫作，幾乎都是在現場邊吃邊畫下完成，作畫時對於店家老板與顧客的互動留下深刻印象，都市本身就是一座博物館，有歷史、有深度，府城人民善良又熱情，讓整個都市充滿活力，也使這些作品更充滿生命力。

黃偉哲表示，侯文欽對台南各行各業及城市各角落都有親切細膩描繪，在這次畫作中，將台南美食一字排開，讓人邊參觀邊流口水，也希望畫作裡的美食店家都能永續傳承。

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台南市政府指出，侯文欽出生於台南，從小隨畫壇名家沈哲哉習畫，高中就拿下全國學生美展第一名，因家族企業期待，侯文欽大學時期選讀企管，畢業後赴美國攻讀企管碩士，但因酷愛繪畫轉讀美術，後因兼顧家中事業幾度休學，直到34歲才從美術系畢業。

台南市政府指出，侯文欽於50歲回國後重拾最愛的繪畫，偕同妻子載滿一貨櫃的畫布和顏料到處旅遊寫生，從此創作不斷，獲得不少獎項肯定，此次「邊吃邊畫」個展將展出至22日。（編輯：謝雅竹）1110814