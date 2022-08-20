故宮南院越南展登場 探索千年歷史風采

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故宮南院20日起推出「千年南國－院藏越南主題文物」特展，包括1428年至1527年越南黎初朝的青花鳳凰牡丹瓶。（故宮南院提供）中央社記者黃國芳傳真 111年8月20日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣20日電）故宮南院今天起推出「千年南國－院藏越南主題文物」特展，藉由126組件文物，以「千年古國的人物群像」等單元，讓民眾認識19世紀前越南在族群文化、陶瓷工藝的豐富面貌。

國立故宮博物院南院處今天發布新聞稿指出，越南深受漢文化影響，以漢字書寫的「越史略」是現存最早且完整的越南史書，原書在越南已佚失，幸而收錄在「清乾隆間寫文淵閣四庫全書－越史略三卷」，這次特別展出此件國寶，更顯彌足珍貴。

故宮南院指出，越南很早便掌握了陶冶秘訣並發展出特有風格。深受乾隆皇帝喜愛的「黎初朝白瓷印花菊花紋碗」是少數清宮舊藏越瓷，胎體輕薄透光，從留在器底的御製詩文可知，乾隆曾誤以為是明代永樂朝作品，並為它選配古玉璧做盞托，當茶器使用。

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「千年南國－院藏越南主題文物」特展，為期3個月，以「千年古國的人物群像」、「風行世界的大越陶瓷」到「半島之龍的機智外交」為展出單元；另外，策展人以故宮所藏的明清文獻如「安南輓乾隆帝金箋」等，呈顯越南歷朝如何以機智斡旋處理國際間的角力衝突。

故宮南院表示，故宮與國立台灣大學圖書館、人類學博物館及中央研究院歷史語言研究所合作「千年南國－院藏越南主題文物」特展，並辦理2場專題講座，包括8月27日「半島之龍：圖說越南歷史與文化」及9月17日「14至15世紀越南瓷磚與伊斯蘭世界的神秘連結」。（編輯：黃世雅）1110820

故宮南院20日起推出「千年南國－院藏越南主題文物」特展，包括故宮所藏的明清文獻如「安南輓乾隆帝金箋」等。（故宮南院提供）中央社記者黃國芳傳真 111年8月20日