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國漫館去留 盧秀燕簽意向書蔡其昌爭取時間另覓新點

2022/8/20 14:33（8/20 15:41 更新）
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民進黨台中市長參選人蔡其昌（左2）20日前往西區向上市場，與民眾、攤商致意，爭取支持。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月20日
民進黨台中市長參選人蔡其昌（左2）20日前往西區向上市場，與民眾、攤商致意，爭取支持。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月20日
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（中央社記者趙麗妍台中20日）文化部將重新選址國家漫畫館基地。台中市盧秀燕今天表示，雙方有簽訂意向書，盼不要有變化。民進黨台中市長參選人蔡其昌則說，向中央爭取時間尋覓新地點。

台中市新民街倉庫群因產權歸屬問題，文化部另重新選址國家漫畫館基地，國漫館恐將落腳其他縣市。盧秀燕今天出席2022台中國際動漫博覽會開幕記者會，她接受媒體聯訪，有關國家漫畫館的去留，她做上述表示。

盧秀燕表示，國漫館在台中，本來是既定事實，當時文化部、台中市政府都有發新聞稿向外說明。文化部除挑了帝國糖廠外，也挑中交通部台鐵局所有的新民街倉庫群。帝國糖廠屬於市府所有，在議會支持下無條件配合，帝國糖廠為百年歷史場域，文化部對此處滿意的不得了。

盧秀燕說，經過會勘、多次會議，文化部、台中市政府簽訂意向書，台中市是地主將無條件配合，籌備工作由文化部進行，但文化部籌備到一半，行政院卻有點意見。市府支持文化部，會提供場地、全力配合，希望國漫館的場址，行政院、文化部不要再變掛，政府作事要有誠信，閣揆不支持閣員也不太好。

對於國漫館一事，立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌，今天上午拜訪西區向上市場攤商時，他接受媒體訪問指出，當年因水湳基地設施不符合國博館的需求規格，中央考慮移址。

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蔡其昌說，自已和民進黨籍台中多名立委共同向中央爭取預算，繼續留在台中，獲得中央同意，但要求中市府必須儘速提出場地替代方案。多年過去，中市府至今仍無法找到合適的場地，因為市政府不積極、行政怠惰，導致近期中央再度提出漫畫博物館移址的情況產生。

蔡其昌表示，日前他又再度親自跟行政院長蘇貞昌拜會請託，再給台中市幾個月時間，如果未來這段時間市府還是不作為，他擔任市長後，會積極的找到適當的地點，將國漫館留在台中，讓動漫產業在台中萌芽生根，讓充滿創意的台中能發展為動漫之都。（編輯：黃世雅）1110820

文化部將重新選址國家漫畫館基地，台中市長盧秀燕（前右3）20日出席2022台中國際動漫博覽會開幕記者會時受訪表示，文化部、台中市政府有簽訂意向書，盼不要有變化。中央社記者趙麗妍攝 111年8月20日
文化部將重新選址國家漫畫館基地，台中市長盧秀燕（前右3）20日出席2022台中國際動漫博覽會開幕記者會時受訪表示，文化部、台中市政府有簽訂意向書，盼不要有變化。中央社記者趙麗妍攝 111年8月20日
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