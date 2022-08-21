「哪吒鬧龍宮」台中戶外首演 戲偶放大一倍

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紙風車劇團創團30週年新作「哪吒鬧龍宮」20日晚上在高鐵台中站前廣場演出，吸引不少民眾觀賞同歡。（紙風車劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年8月21日

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）紙風車劇團創團30週年新作「哪吒鬧龍宮」20日晚上在台中戶外首演，紙風車劇團重新製作所有戲偶，比過去放大一倍，演員操偶還因此指縫磨破皮，只為讓孩子們有充滿歡笑的夜晚。

紙風車劇團透過新聞稿表示，20日在高鐵台中站前廣場演出「哪吒鬧龍宮」，為了戶外演出，紙風車創辦人李永豐絞盡腦汁，盡可能讓戲偶放大，讓觀眾可以看見，結果戲偶重量跟著加重，演員們為操偶導致食指、中指與大拇指的指縫都磨破皮；還有演員為甩偶，在拋接之間造成右手臂發炎，就是希望演出時有最好的效果。

紙風車劇團創團30週年大作「哪吒鬧龍宮」取材自奇幻小說「封神榜」，彙集台灣布袋戲、廟會身段與北管音樂等傳統元素，結合紙風車30年的演出經驗與年輕世代思維創意，夜間表演利用燈光與3D動畫及音效，打造出宛如真實的東海龍宮海底，讓台中市民在仲夏夜享受沉浸式劇場呈現的文化感官新感覺。

台中市長盧秀燕表示，中市府曾調查小朋友最喜歡的表演，紙風車劇團名列第一，為滿足小朋友的願望，市府邀請紙風車劇團演出「哪吒鬧龍宮」。

台中市文化局表示，盧秀燕上任後致力推動文化藝術，接下來還有多場精彩表演活動，包含逍遙音樂町、場館升級系列演出和台中樂器節等，而年度盛會台中爵士音樂節也將在10月登場。（編輯：張雅淨）1110821