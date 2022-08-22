自創集象畫風 陳秋玉個展將登中正紀念堂

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（中央社記者王寶兒台北22日電）COVID-19疫情席捲世界，藝術家陳秋玉以畫作「想飛」描繪自己戴著口罩仰望天際飛機與飛鳥，並點綴埃及金字塔、義大利教堂等景點，以此成為個展起點，將於中正紀念堂展出。

陳秋玉為社團法人台灣美術協會理事、台日美術協會理事外，她自創「集象」畫風，匯聚多種元素，並集錦式呈現於一幅畫作中，並以此創立集象畫會，並擔任現任會長。

以「想飛」為例，便能看出陳秋玉集象畫風特色，一幅畫的遠方中有埃及金字塔、義大利文藝復興時期的教堂穹頂、俄羅斯的東正教教堂、澳洲雪梨歌劇院等異國風景外，她筆下的自己則被群花圍繞，鄰近台北幾處著名景點，稍遠還有澎湖的雙心石滬，頭頂則有冉冉升起的天燈。

將於中正紀念堂登場的「陳秋玉油畫展-集象主義、大富大貴」展除展出「想飛」外，還有多幅有關台灣景點的作品，例如「快樂台東行」、「飛向幸福」、「福爾摩沙」及「美人櫻」等，描繪花東縱谷、台灣藍鵲、101大樓、中正紀念堂、國父紀念館、蘭嶼漁舟及美人櫻、玫瑰等。

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陳秋玉今天透過中正紀念堂新聞稿表示，「集象主義」畫裡的一景一物，都是她的親身遊歷，畫中經常重組不同的時間、空間，具有超現實特色，但卻也是她發自內心的情緒和感觸，展覽主題的「大富大貴」實為幸福與安樂的意涵，希望能讓欣賞的人感受到幸福與安樂。

「陳秋玉油畫展-集象主義、大富大貴」8月26日起在文化部所屬國立中正紀念堂管理處展出至9月5日。（編輯：管中維）1110822