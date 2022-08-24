以塵土召喚歷史記憶 王鼎曄「唸塵」台北當代館展出

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藝術家王鼎曄推出個展「唸塵〈一顆飛行的石頭與一首漂浮的詩〉」，即日起至10月16日在台北當代藝術館展出，他從爺爺的生命故事延伸出個人對歷史的感受，共展出裝置、錄像等9件作品。（台北當代藝術館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年8月24日

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（中央社記者王寶兒台北24日電）生命可以如何被記憶？藝術家王鼎曄的爺爺王元芳為白色恐怖時代受難者，他運用簡單的塵土物質，串聯起爺爺、自己和兒子於時空下的交會，集結為個展「唸塵」展出。

王鼎曄擅長利用錄像裝置、複合媒材與繪畫呈現作品，近年作品主題多環繞於自身、社會與歷史記憶議題，近期參與展覽包含2020綠島人權藝術季、2021韓國光州雙年展台灣館，作品曾於台灣、美國、以色列、法國、德國、日本、韓國、馬來西亞等地展出。

此次個展「唸塵〈一顆飛行的石頭與一首漂浮的詩〉」，王鼎曄回望自身家庭，並從爺爺的生命故事延伸出個人對歷史的感受，共展出裝置、錄像等9件作品，並以4個片段如「漢奸」、「塵土」、「飛行的石頭」及「死亡」來呈現不同時空。

「飛行的石頭」片段中，作品「咻～碰，撞擊」是一顆擺放於展台上的石頭，看似平平無奇，但實則有動力裝置操控石頭，能讓石頭不由自主的震盪不已，石頭就如當年不少白色恐怖受難者突然被抓捕般，只能受外力介入擺盪而身不由己。

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特別的是，「死亡」片段中的作品「在地底飛」，圖像來自王鼎曄的兒子繪製的鴿子。台北當代藝術館透過新聞稿表示，王鼎曄的兒子在埋葬一隻死亡鴿子時，曾認為這隻鳥會在地底下飛行，靈魂會在另一個時空中存在，而這也讓王鼎曄面對爺爺殞落的生命產生了不一樣的解讀。

「唸塵〈一顆飛行的石頭與一首漂浮的詩〉」即日起於台北當代藝術館展出至10月16日。（編輯：陳仁華）1110824